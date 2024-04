Fedez a Belve, Lucarelli punge: “Tutto molto volgare e triste”

L’intervista di Fedez da Francesca Fagnani a Belve è stata una delle più attese di questa nuova edizione del programma. Durante la loro lunga chiacchierata, il rapper e la conduttrice hanno toccato diversi argomenti. Tra questi la recente rottura con Chiara Ferragni, il caso Balocco, la fine dell’amicizia con Luis Sal, l’uso delle droghe ed il tentato suicidio a diciott’anni e la sua infanzia. L’intervista è stata recentemente commentata sui social da Selvaggia Lucarelli, il cui parere in merito non è stato affatto positivo.

L’opinione negativa di Selvaggia sui Ferragnez è ormai cosa nota. La giornalista ed opinionista ha difatti attaccato più volte la coppia, scatenando le risposte a tono del rapper. Proprio su lui e Chiara Ferragni ha recentemente scritto anche un libro, “Il vaso di pandoro-ascesa e caduta dei Ferragnez”, che racconta il pandoro-gate e si sofferma appunto sull’ascesa e la caduta dei Ferragnez. L’annuncio dell’uscita del libro si è avuto proprio poche ore prima dell’ospitata di Fedez a Belve. Nella copertina il rapper è rappresentato come una falena, poiché “si nutre della luce altrui”, come dichiarato dalla Lucarelli e confermato da lui durante l’intervista a Belve.

E’ stata proprio su quest’ultima che Selvaggia ha recentemente espresso il suo parere negativo con una storia pubblicata sui social. Questa mattina ha difatti condiviso la sua opinione a riguardo su Instagram. In molti si aspettavano una sua reazione che, come specificato dalla stessa Lucarelli, non è potuta arrivare in diretta ieri sera in quanto era in viaggio.

Di seguito quanto scritto dalla giornalista ed opinionista sull’intervista di Fedez da Fagnani in risposta a chi le ha chiesto il suo giudizio:

Non vedrò l’intervista, mi sono bastate le clip. Sc***re, il s**so, “non sapevo”, “Io con la mia fondazione sono bravo”, è colpa di Damato. Tutto molto volgare e triste. Venendo ai fatti, nel mio libro troverete una ricostruzione molto diversa da tutto. Ripeto, molto diversa.

Questa nello specifico la storia pubblicata da Selvaggia su Instagram:

Non resta quindi che aspettare l’uscita del libro per scoprire cosa abbia scritto sui Ferragnez.