Fedez, “2024 incubo per Chiara ma la colpa è sua”: reazione fiume di Ferragni

Chiara Ferragni a tutto campo. L’influencer ha concesso una lunga intervista a Cosmopolitan Spagna. Una rarità, considerando che le chiacchierate con la stampa sono da sempre centellinate da parte dell’imprenditrice digitale cremonese. Curiosa anche la tempistica della pubblicazione della conversazione con la testata iberica: è arrivata a stretto giro dall’uscita del libro autobiografico di Fedez, L’acqua è più profonda di come sembra. Nello scritto, il rapper non ha lesinato dure critiche all’ex moglie, affermando di non sopportare molte sue frequentazioni e sostenendo che la madre dei suoi figli ha avuto molta responsabilità nello scandalo del Pandorogate.

Chiara Ferragni riflette sul divorzio e il pandorogate

“Non mi arrendo mai. Come tutti, a volte mi sento insicura, ma sono molto concentrata sul risultato finale e se sento di dover fare qualcosa, la faccio”. Così Ferragni nell’intervista a Cosmopolitan. L’influencer è reduce da un 2024 da incubo. Fedez lo ha descritto in questi termini: “Lei parla del 2024 come l’anno più brutto della sua vita, ma deve essere onesta intellettualmente e riconoscere che è stata lei stessa a contribuire a renderlo tale”. I riferimenti sono naturalmente allo scandalo delle sponsorizzazioni dei pandori Balocco e alla fine del matrimonio.

Il rapper ha parlato delle vicende con toni crudi, senza alcuna retorica. Ferragni ha invece preferito pronunciarsi in maniera più soft, pur sottolineando che l’anno scorso per lei è stato segnato da mesi di forte difficoltà: “Nel corso degli anni, ho avuto i miei alti e bassi. Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita”.

Le dolci parole per Giovanni Tronchetti Provera

In una manciata di mesi si è polverizzato il mito dei ‘Ferragnez’. Era stato spacciato per amore perfetto, è emerso che era invece “tossico”, come evidenziato da Fedez in diverse occasioni. Oggi il cantante e l’ex moglie si stanno rifacendo una vita anche dal punto di vista sentimentale. Lui fa coppia con Giulia Honegger, lei con Giovanni Tronchetti Provera. Ferragni non parla praticamente mai pubblicamente della relazione (pare che la famiglia di lui le abbia imposto di non rendere mediatico il rapporto). A Cosmopolitan, però, qualcosina ha detto in merito al nuovo compagno:

“Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell’amore in generale”.

Gli haters e le pause dai social

Ferragni ha conosciuto sulla sua pelle croce e delizia della popolarità offerta dalla rete. Tanti consensi, ma anche tanti haters. “Prima o poi si sviluppa una corazza, ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli, si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata”, ha spiegato l’influencer che ha aggiunto che “l’esposizione non è per tutti. Se vuoi essere sui social media e vuoi che quello sia il tuo lavoro, devi accettarlo”.

A 38 anni ha capito che quando sente la necessità di prendersi una pausa e staccare, è opportuno che si conceda del tempo per sé. “Quando ho bisogno di una pausa, la prendo e basta. È importante non passare tutto il giorno a scorrere, anche se trovo difficile fermarmi, soprattutto su TikTok“, ha confidato l’imprenditrice. E ancora: “Credo, anche se sembra un cliché, che si debba essere consapevoli del tempo che si trascorre lontano dai social media”.

Tornando agli haters, ha sostenuto che “l’importante è non dare loro il potere di cambiare il tuo umore o persino la tua vita perché, ad esempio, se avessi dato ascolto agli haters, non avrei mai creato il mio blog, The Blonde Salad, o non sarei mai diventata un’imprenditrice per paura di quello che avrebbe detto la gente”. Una visione che spera di trasmettere anche ai suoi figli Leone e Vittoria. Nutre la speranza che i due bimbi capiscano “cosa è importante nella vita, che abbiano i propri valori e che vivano di conseguenza”.

Dopo lo scandalo dei pandori, Ferragni inevitabilmente ha perso gran parte delle collaborazioni faraoniche con i brand prestigiosi. Ma ha deciso di rimettersi e di non alzare bandiera bianca. Ora il suo obbiettivo principale è rilanciare il suo marchio. “Voglio farlo passo dopo passo, dato che attualmente ne sono interamente proprietaria. Ci saranno diversi progetti, e il primo è una capsule collection incentrata sulla bellezza, ma non voglio affrettarmi; preferisco farlo bene e al momento giusto”, ha sottolineato.