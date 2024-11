Federico Zampaglione, salute compromessa: ‘Una cosa disumana’

A volte le cose da semplici diventano incubi. È quanto successo a Federico Zampaglione, voce della band Tiromancino, che proprio oggi, 15 novembre 2024, ha lanciato il suo ultimo brano, Il cielo, ispirato a un momento particolarmente buio della sua vita.

È stato proprio lui a raccontare questa parentesi di vita e lo ha fatto in un’intervista al Corriere della Sera, lasciandosi andare a dettagli che ovviamente nessuno, a parte i suoi cari, conosceva. Il cantante ha infatti dovuto sopportare qualcosa che ha dell’incredibile e che lo ha letteralmente portato a lottare tra la vita e la morte. Durante l’estate 2024 Federico Zampaglione è stato ricoverato in ospedale per una “semplice operazione chirurgica“, consistente nella rimozione della colecisti. Questione di poco tempo e una degenza piuttosto corta, tant’è che il programma prevedeva il suo ritorno a casa proprio il giorno dopo.

Tuttavia, qualcosa è andato storto. Il cantante dei Tiromancino racconta che tutto è cominciato a peggiorare qualche tempo dopo il risveglio e improvvisamente. “Sono cominciati dei dolori indescrivibili” – ha raccontato al Corriere. “Una cosa disumana“, prosegue, specificando che dai dolori lancinanti è dovuta obbligatoriamente seguire una nuova operazione per capire che cosa effettivamente stesse succedendo. Una situazione veramente delicata, un intervento durato quattro ore e un destino appeso al filo: “La situazione era seriamente compromessa“.

Federico Zampaglione dopo l’operazione: come sta adesso?

Una volta ri-operato, il cantante non stava comunque bene. Il suo ricordo di quel terribile momento è offuscato, ma ha ancora in testa l’immagine di sua moglie e dei suoi figli visibilmente preoccupati e la sensazione di tutte le sonde “infilate ovunque”. La finestra attraverso cui vedere il cielo è stata la sua ancora di salvezza, la stessa che gli ha fatto scattare dentro la testa la melodia di quello che oggi è il suo nuovo singolo. La musica come speranza, anche quando tutto è appeso a un filo e la paura di morire prende il sopravvento su tutto il resto.

Quello successo a Zampaglione è il frutto di alcune complicazioni che, a detta dei medici che lo hanno operato e seguito, “possono succedere, ma in misura molto rara, una volta ogni 3-400 persone”, ha raccontato il cantante. Eppure, nonostante il delicato momento e la notevole paura di non riuscire a superare tutto quel dolore, Zampaglione è riuscito a farcela, spinto dall’amore per la vita, dall’amore per la famiglia e dall’amore per la musica.

Dal dolore alla speranza: la nuova canzone di Federico Zampaglione

Non è stato semplice riprendere a vivere normalmente. Dopo la seconda operazione e dopo la lunghissima convalescenza (cancellazione di tutti gli impegni di giugno 2024), Federico ha voluto comunque concludere il progetto artistico nato nel letto di quell’ospedale. Il cielo, infatti, è stata ultimata con Franco126: “Era passato per un saluto e gliel’ho fatta sentire, Così ci abbiamo lavorato insieme”.

Questo nuovo brano, quindi, altro non è che il frutto di un cambio di prospettiva: dal dolore alla speranza, dalla paura di lasciare il mondo alla forza della vita scorta nel cielo aldilà di un vetro. Uscita oggi, venerdì 15 novembre 2024, la canzone dei Tiromancino disegna una sana immagine di speranza a tutti coloro che stanno vivendo una difficoltà. Non importa quale e quale sia il suo grado, perché l’importante è prenderla per mano e superarla.