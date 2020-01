Federico Rossi, Zequila si altera: la risposta alle accuse, Paola rassicura

Federico Rossi, Antonio Zequila al GF Vip risponde alle accuse dopo il duro sfogo su Paola Di Benedetto

Oggi Federico Rossi si è duramente scagliato contro Antonio Zequila, che al Grande Fratello Vip avrebbe commesso un gesto poco carino nei confronti di Paola Di Benedetto. Il cantante del duo Benji&Fede non ha gradito alcune affermazioni fatte dal gieffino nei confronti della sua fidanzata. Scendendo nel dettaglio, Antonio ha dato uno ‘0’ a Paola durante la sfilata organizzata dentro la Casa, penalizzando così il suo punteggio. Questo suo gesto non poteva passare inosservato agli occhi di Fede, che ha fatto notare il tutto su Twitter. A detta del cantante, Zequila avrebbe decisamente esagerato. Il motivo? Rossi vede il gieffino come una persona ‘ignorante’ e ‘incommentabile’ poiché convinto che il concorrente avrebbe dato sicuramente un punteggio sopra lo zero a Paola, se quest’ultima avesse sfilato senza la minigonna. Alfonso Signorini, nel corso della puntata in onda questa sera, fa vedere sia alla Di Benedetto che a Zequila lo sfogo di Fede. I due hanno prontamente dato delle risposte al cantante.

Zequila al GF Vip risponde alle accuse Federico Rossi: “È stato un voto di protesta”

“Quindi abbiamo avuto una reazione, perché fino ad oggi non lo conoscevo. Era un gioco di seduzione dove loro si esibivano, è stato un voto di protesta. Non è vero, io ho detto che lei ipoteticamente poteva essere la vincitrice ed era carino e simpatico”, risponde così Zequila allo sfogo di Fede. Dunque, il gieffino smentisce l’interpretazione fatta da Federico sulle sue affermazioni. Tutti i presenti ammettono che è stata una serata divertente, durante la quale nessuna si è sentita offesa. Neanche la stessa Paola ha trovato da ridire di fronte alle dichiarazioni fatte da Zequila. E questa sera proprio lei decide di rassicurare il fidanzato, dopo aver letto questo inaspettato sfogo.

Federico Rossi, Paola Di Benedetto lo rassicura: la gieffina prende la situazione in mano

“Io conosco benissimo il mio fidanzato e mi aspettavo un commento del genere, perché è tipico di lui. Voglio dirgli che siamo qui per giocare e giocare significa anche questo. Non c’è stata alcuna mancanza di rispetto”, così la Di Benedetto cerca di rassicurare dalla Casa del GF Vip Federico Rossi. Dunque, nessun problema da parte di Paola, la quale sembra non essersi per nulla offesa dal commento di Zequila.