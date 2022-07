Federico Rossi in ospedale, incidente in aqua: come sta dopo lo schianto

Federico Rossi si trova in ospedale, da dove sta aggiornando i fan sulle sue attuali condizioni. Il cantante, che si è fatto conoscere al pubblico italiano con il duo Benji e Fede, è stato vittima di un incidente in acqua. Ci pensa lui stesso a spiegare cos’è successo e perché oggi si trova in ospedale, con qualche problemino da risolvere. Con un video condiviso su Instagram, mostra il momento in cui è avvenuto lo schianto. Scendendo nel dettaglio, Federico ha voluto provato a fare wakeboard. Quando è partito, dopo qualche secondo, si è però schiantato contro una pedana.

Le persone presenti sul posto, che si trovavano con lui nel momento in cui è partito il giro, hanno subito intuito che si fosse fatto male. E, in effetti, questo incidente ha causato dei problemi a Federico Rossi, ora in ospedale. Lo stesso cantante ammette che sarebbe potuta andare peggio. Nonostante ciò, non è di certo andata bene, anzi! Un brutto incidente, dal quale il cantante non ne esce integro completamente. Infatti, racconta ai fan di avere tre costole rotte. L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto resta positivo: “Ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto”.

“Poteva andarmi molto peggio”, scrive Fede, ringraziando tutti coloro che gli stanno inviando messaggi di affetto. “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”, ironizza intanto su Intagram, condividendo una foto che lo ritrae con un collare. Sembra che nel momento in cui ha scattato questo selfie fosse appena arrivato in ospedale per procedere con gli accertamenti, almeno da ciò che si può intuire da alcuni dettagli.

“‘Lasciare la presa a volte’ cit. Predico bene ma razzolo male”, continua Federico Rossi dopo l’incidente in mare. In questo scatto, il cantante si trova collegato a delle flebo, con una parte del braccio fasciata, ma pur sempre con il sorriso. Infatti, l’artista continua a ironizzare su quanto accaduto. Ora, indubbiamente, dovrà recuperare le forze e rimettersi in sesto, visto che dovrà affrontare il problema legato alle tre costole rotte.

Sicuramente lo schianto è stato abbastanza forte, come si può percepire dal video che lui stesso ha condiviso. Federico è partito dalla postazione con la tavola da skate e il casco in testa. Quando si è ritrovato in acqua pare non sia riuscito a mollare la presa e così a evitare questo incidente. “Si è fatto male”, ha affermato subito qualcuno assistendo dal vivo allo schianto.

E non mancano i messaggi da parte dei suoi fan che vorrebbero ricevere più aggiornamenti possibili sulle sue condizioni. Rossi ha comunque rassicurato tutti, attraverso le foto scattate in ospedale, dove appare tranquillo. Vedendo il video, molte delle persone che lo seguono si sono parecchio spaventate.