Federico Rossi, come sta dopo l’incidente: “Il dolore mi accompagnerà…”

Questo pomeriggio Federico Rossi, ex membro del duo Benji e Fede, ha avuto l’occasione di parlare un po’ con i suoi follower di quello che è accaduto qualche giorno fa quando, in una giornata di puro relax, si è ritrovato coinvolto in un brutto incidente in mare.

Tutto è successo in pochi attimi: l’artista ha deciso di provare l’ebrezza del wakeboard (uno sport acquatico a metà fra lo sci d’acqua e lo snowboard) ma purtroppo mentre provava un complicato esercizio si è letteralmente sfracellato contro una struttura in mezzo all’acqua, provocandosi contusioni piuttosto serie. Dallo scontro, violentissimo, con la pedana in mare, Federico Rossi ne è uscito con ben tre costole rotte, senza ovviamente contare lo spavento che anche i suoi amici che lo stavano filmando, stando al video pubblicato online, si sono presi.

Date le sue condizioni non certo ottimali, Federico Rossi è stato immediatamente portato all’ospedale più vicino. Qui l’artista è stato curato dai medici presenti e ha passato qualche ora, collegato alla flebo e sotto osservazione, con una parte del braccio fasciata.

Risulta dunque normale che le giovani fan dell’artista fossero preoccupate per le sue condizioni di salute. Per fortuna, Federico Rossi ha tenuto a tranquillizzare tutti, sebbene quello che sta vivendo non è certo una passeggiata.

Come sta Federico Rossi dopo l’incidente: le sue condizioni

Rispondendo ad un utente che gli ha semplicemente chiesto come stesse, l’artista di Pesche ha raccontato:

“Sto bene, non mi lamento. Il dolore mi accompagnerà per svariato tempo, lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio. Sì, perché dovete sapere che nel video, non si vede il pilastro di legno e ferro contro cui sbatto. Non ho sbattuto sulla rampa, anche perché in quel caso mi sarei fatto male alle gambe e basta. Quando è successo mi sono detto: Qui mi sono spappolato!”

Nella stessa serie di Instagram Stories, tra le altre cose, Federico Rossi ha dichiarato di non essersi mai sentito deluso dall’amore, in barba a quello che si potrebbe pensare.

Questo lascia intendere che la fine della storia d’amore avvenuta nei mesi scorsi con la modella Paola Di Benedetto non deve averlo lasciato più di tanto scottato. Lei, come saprete, si è nel frattempo già consolata con Rkomi, passando con l’artista un po’ di tempo ma venendo scaricata dopo poche settimane di frequentazione dal rapper. Proprio poche ore fa è emersa l’indiscrezione secondo cui Rkomi si sarebbe congedato dalla Di Benedetto con un semplice SMS.

Nulla è dato sapere, per il momento, su un’eventuale nuova fiamma di Federico Rossi, che per ora si sta concentrando nella promozione del nuovo singolo, Le Mans.