Federico Rossi a Verissimo: il gesto di Paola Di Benedetto commuove tutti

Prima intervista di coppia per il cantante e la soubrette, felicemente fidanzati da ben tre anni

Federico Rossi è tornato a Verissimo per presentare il suo ultimo singolo: Pesche. Un ritorno diverso dal solito per il cantante di Modena: non più insieme all’amico e collega Benjamin Mascolo, con il quale ha fondato il duo ormai sciolto Benji & Fede, bensì con la fidanzata Paola Di Benedetto. Prima intervista di coppia per Fede e Paola, che stanno insieme da tre anni e da circa sette mesi convivono a Milano.

A Silvia Toffanin Federico Rossi ha parlato del suo momento più buio: qualche anno fa è stato colpito da una forma di depressione che l’ha costretto a rifugiarsi nell’alcol. Un dramma per il giovane cantante, che ha rischiato di perdere tutto. Compresa Paola Di Benedetto che a un certo punto, nonostante gli innumerevoli sforzi, ha preso le distanze dal ragazzo. Salvo poi fare un passo indietro e spronarlo ad uscire da questo insidioso tunnel.

A Verissimo Federico Rossi ha raccontato un episodio spiacevole che ha condizionato la sua vita privata e professionale:

“Era all’Arena di Verona: avevo bevuto tanto, avevo fumato. Mi sono fatto mettere la voce in playback. È stato un periodo turbolento, cercavo sempre qualcosa in più che potesse darmi sollievo dopo momenti bui di grande tristezza”

Paola Di Benedetto ha provato a spiegare a modo suo i problemi che hanno attanagliato il fidanzato:

“La situazione era diventata molto simile a quella di un cane che si morde la coda: ha raggiunto il successo in un momento in cui stava sviluppando la sua personalità e mi sono resa conto che non riconoscevo più la persona con cui ero stata insieme”

Dunque l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha lasciato Federico Rossi per un breve periodo ma poi ha fatto retromarcia, dietro consiglio anche del padre. Paola Di Benedetto ha capito che non poteva lasciare da solo Federico in questo momento:

“Da amica o fidanzata io dovevo esserci”

Un gesto che ha fatto la differenza, come ribadito da Federico Rossi:

“Fortunatamente quel periodo è servito, e dall’arrivo della pandemia sono riuscito a guardarmi dentro: ora stiamo bene insieme. Non so quante persone avrebbero fatto quello che ha fatto lei per me”

La storia di Federico Rossi e Paola Di Benedetto ha commosso il web. Tanti i commenti di elogio e stima per l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. “Paola è così speciale, sono davvero contenta che Federico abbia lei al suo fianco”, ha scritto una fan su Twitter.

“Sapere che Paola è sempre stata accanto a Federico, nonostante tutto, mi fa molto emozionare”, ha sottolineato qualcun altro.“Paola, la tua classe e la tua maturità sono un incanto”, ha ribadito un follower. E poi ancora:“Paola Di Benedetto: un grande dono che Dio ci ha fatto”.

A Verissimo Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno confidato che al momento non pensano a matrimonio e figli: vogliono godersi la loro storia con serenità e tranquillità. Chi vivrà, vedrà…