Federico Moccia fa a pezzi Scamarcio: i motivi del duro attacco

Oggi Riccardo Scamarcio è un attore di fama internazionale che può vantare importanti collaborazioni con registi del calibro di Woody Allen (nel 2012, quando prese parte a To Rome with Love), Nanni Moretti (Tre Piani, nel 2021) e Kenneth Branagh (nel 2023 con Assassinio a Venezia). Recentemente, però, qualcuno avrebbe avuto da ridire sul noto attore.

Federico Moccia contro Scamarcio: “Non mi ha mai ringraziato”

Federico Moccia, regista e autore del romanzo Tre metri sopra il cielo, da cui è stato tratto l’omonimo film che vide protagonista proprio Riccardo Scamarcio, si è recentemente scagliato contro l’attore. Stando alle sue dichiarazioni, riportate da Il Messaggero, pare che Federico Moccia non abbia gradito il comportamento di Scamarcio, che avrebbe preso le distanze da “Step”, protagonista (da lui interpretato) del film diretto da Luca Lucini:

“Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a Step (Tre metri sopra il cielo). Mai dimenticare da dove nasce il successo“.

La carriera di Riccardo Scamarcio decollò proprio con Tre metri sopra il cielo, uscito nelle sale nel 2004. Non si tratta della prima volta che Moccia lancia una stoccata al noto attore. Qualche anno fa, infatti, l’autore e regista rispose alle parole di Scamarcio, il quale aveva criticato film e libri adolescenziali, dicendosi pentito di aver recitato in Tre metri sopra il cielo e nel sequel Ho voglia di te. Anche in quell’occasione, Moccia sottolineò come dal film del 2004 in poi, l’attore avesse avuto molte altre opportunità lavorative, ribadendo come dovesse essere cortese con chi gli diede la spinta iniziale.

Riccardo Scamarcio: ritorno di fiamma con Benedetta Porcaroli?

Riccardo Scamarcio, nelle scorse settimane, era stato anche al centro di gossip relativi ad un presunto ritorno di fiamma con l’attrice Benedetta Porcaroli. La loro storia era nata sui set de La scuola cattolica e L’ombra del giorno, durante l’estate 2022. Entrambi lasciarono i rispettivi partner con cui erano legati sentimentalmente, per iniziare una storia, caratterizzata da un certo riserbo, che si concluse lo scorso ottobre. Si parlò di una presunta marcia indietro di Scamarcio, che a quanto pare aveva deciso di tornare con l’ex compagna Angharad Wood. Una recente segnalazione, con tanto di foto che ritrae Riccardo e Benedetta a cena insieme, avrebbe riacceso le speranze dei fan, sebbene non siano arrivate conferme dai diretti interessati.