Uomini E Donne

“Federico Mastrostefano ubriaco”, Uomini e Donne rompe il silenzio: cos’è successo

La verità su Federico Mastrostefano accusato a Uomini e Donne di essersi presentato ubriaco, la versione del programma

Mirko Vitali24 Settembre 20252 minuti di lettura
Federico Mastrostefano non era ubriaco a UeD

Martedì 23 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha anticipato cosa è accaduto in studio e cosa andrà in onda nei prossimi giorni. A colpire un aneddoto, quello riguardante l’ex tronista Federico Mastrostefano; è stato riportato che l’uomo, dopo essere uscito con una dama di nome Francesca, è andato a trovare Agnese De Pasquale. Questa lo ha atteso in hotel e, secondo la versione di Pugnaloni, dopo averlo incontrato lo ha cacciato in quanto si sarebbe accorta che era alticcio.

La versione di fonti vicine al programma: “Mastrostefano non era ubriaco”

Fanpage.it si è interessato alla vicenda ed ha contattato fonti vicine a Uomini e Donne, le quali hanno negato che Mastrostefano fosse ubriaco. Non è quindi vero che Agnese lo ha allontanato per via dell’abuso di vino, che non ci sarebbe stato. Che cosa è dunque accaduto? Federico aveva in programma di consumare un aperitivo con Francesca e poi di andare a cena con Agnese. Ha però stravolto i piani in corso d’opera. Essendosi trovato bene con la prima, ha deciso di dedicarle più tempo, procrastinando l’incontro con Agnese che è stata raggiunta da Mastrostefano dopocena.

Quando l’ex tronista è arrivato in albergo, Agnese lo ha accusato di aver bevuto e di essere su di giri. Il cavaliere le ha spiegato di essere praticamente astemio, ma di aver comunque ingurgitato un paio di calici. E tale fatto gli avrebbe provocato nausea. Innanzi a una simile situazione, i due si sono salutati senza trascorrere del tempo assieme.

Le fonti in contatto con Fanpage.it hanno quindi chiarito che l’esterna non è stata interrotta e che Mastrostefano non è stato allontanato perché ubriaco o brillo. Tra l’altro, Francesca, durante la registrazione, ha spiegato che il cavaliere non aveva appunto bevuto in modo smodato. Riassumendo, l’ex tronista è astemio, ha bevuto due calici di vino e ha avvertito della nausea che ha compromesso l’incontro con Agnese. Tutto qui. Altro discorso è il fatto che Mastrostefano abbia deciso di intrattenersi maggiormente con Francesca, nonostante si fosse accordato con Agnese per andare a cena.

