Federico Gatti, che amore con la fidanzata: tutto su Ilaria Fratoni

Federico Gatti, il giornalista investigativo nonché corrispondente Mediaset da Londra, non si nasconde e ha voluto dichiarare di fronte a tutti l’amore per la fidanzata, Ilaria Fratoni. Il giornalista, infatti, fa coppia fissa con la collega da diversi anni. I primi avvistamenti su di loro risalgono all’estate del 2020, quando furono beccati a Pompei insieme. Da allora, i due sembrerebbero inseparabili e recentemente hanno iniziato a mostrarsi maggiormente anche sui social, condividendo, ad esempio, scatti dei loro viaggi, l’ultimo dei quali in Thailandia.

Tuttavia, in occasione del compleanno della donna, Gatti ha voluto farle una dedica speciale. Il giornalista ha condiviso una foto di loro due vestiti con degli elegantissimi abiti, scrivendo queste parole come didascalia: “Al tuo splendore e al tuo contagioso sorriso dell’anima. Buon Compleanno Amore Mio”. Ma, chi è la giovane donna che è riuscita a conquistare il cuore di Federico Gatti?

Ilaria Fratoni è un’attrice e presentatrice televisiva. Dopo essersi laureata nel 2012 alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, iniziato a lavorare come presentatrice Rai, conducendo trasmissioni per bambini su Rai Yoyo, dove ha interpretato la Gatta Sibilla ne la Melevisione e ne La posta di yoyo. Inoltre, è apparsa in diverse fiction come “Il Mammo” o “Il Saloon di Adele” e in molti spote televisivi. Dal 2015 è sbarcata in Mediaset, dove lavora come presentatrice del Meteo.it sulle reti del gruppo dell’azienda. Non solo, dal 2019 al 2021 è stata anche al timone del programma “Vernice Week”, in onda nella fascia mattutina di Canale 5, in cui trattava gli eventi glam della settimana. Ilaria ha avuto anche un ruolo all’interno di Mattino Cinque, nella rubrica “Un’estate da leggere”.

Federico Gatti, vita e carriera

Federico Gatti è nato il 22 dicembre del 1983 a Milano. Consegue la laurea presso l’Università statale di Milano in Comunicazione Internazionale e un Master di Giornalismo alla City University of London. A soli vent’anni, poi, comincia la sua attività da giornalista. Inizialmente, lavora part time nella redazione di due riviste trimestrali di settore: Artigianato, di arte e design, e Imago. Inoltre, fa anche il critico gastronomico per due siti internet.

Attualmente, Gatti è l’unico italiano a lavorare al Bureau of investigative journalism di Londra, organizzazione che realizza inchieste giornalistiche per i media internazionali, come Bbc e Financial Times. Federico è conosciuto per i suoi reportage su tematiche delicate, come le sue inchieste sugli sprechi finanziari ed economici. Nel 2022 conduce il programma Speciale TG4 – Diario di guerra, per documentare il conflitto tra Ucraina e Russia. E, sempre nello stesso anno, si occupa della morte della Regina Elisabetta.