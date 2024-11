Federico Fashion Style vs Striscia: accuse gravi. Scatta la querela

Continua la querelle tra Striscia la Notizia e Federico Fashion Style. A onor del vero sembra proprio che il parrucchiere dei vip stia avendo la meglio. Infatti dopo la prima parte del servizio di Striscia, Federico ha deciso di pubblicare la sua versione dei fatti. Non solo spiegando a parole ma portando prove concrete. Le prove consistevano in video e chat private. Insomma il noto parrucchiere ha mostrato il dietro le quinte dell’intervista di Striscia La Notizia. Anticipando persino la messa in onda su canale cinque. Il video mostra quasi per intero quanto avvenuto nel salone del parrucchiere. L’inviata di Striscia lo sorprende nel bel mezzo del suo lavoro. Tanto che Federico chiede alla giornalista di intervistare direttamente le sue clienti e di chiedere a loro un’opinione diretta.

L’inviata di Striscia ha in parte fatto delle domande alle clienti ma principalmente ha voluto chiedere spiegazioni a Federico. Il quale ha raccontato di aver sempre messo in mostra il listino dei prezzi. Ma il parrucchiere ha voluto anche mostrare pubblicamente le chat tra lui e la cliente che si era lamentata con Striscia. Le chat inconfutabilmente sbugiardano la vittima. Infatti nei messaggi e vocali che Federico mostra sembra ci sia totale soddisfazione da parte della cliente. Talmente soddisfatta da voler tornare più volte nei vari saloni di Federico. Non solo! Viene anche mostrato il prima e dopo della ragazza. La quale, evidentemente, aveva subito un lavoro importante con aggiunta di extension. Un lavoro dall’importo decisamente consistente e non una semplice piega come riportato nel servizio di Striscia. (Federico Fashion Style caos listino prezzi, il web: ‘Cambia lavoro’)

Striscia la Notizia accusata di poca credibilità da Federico

Sembra proprio che Striscia La Notizia non abbia approfondito aspetti importanti del servizio. Prima di accusare Federico Fashion Style avrebbero dovuto accertarsi delle affermazioni di queste ragazze. Inoltre avrebbero dovuto verificare se effettivamente Federico mostrasse i prezzi nei suoi saloni. Anche la nuova “vittima” del parrucchiere sembra avere davvero poca credibilità. Si tratta di Elena Morali, nota più per le sue vicende amorose che altro. Facile ipotizzare che la Morali si sia buttata nel mezzo della discussione per ritornare in hype. Ed infatti anche qui Federico Fashion Style mostra le chat e conferma i dubbi sulla Morali. La ragazza avrebbe voluto ricevere un lavoro gratis in cambio di pubblicità. E pare che Federico non abbia accettato. Così Elena Morali ha pensato di vendicarsi affermando che i prezzi del noto parrucchiere fossero troppo alti.

Capiamo la necessità di rendere un servizio appetibile. E sicuramente lo è stato. Ma rischiare di perdere credibilità per mancati controlli sulla veridicità dei testimoni è davvero un peccato. Striscia e l’inviata avrebbero dovuto realizzare un’intervista più approfondita senza cercare per forza la risposta infastidita di Federico. Chiaro che la provocazione faccia scaturire in lui delle risposte poco carine. Conoscendo poi il personaggio di Federico ne eravamo certi. Ma due battute acide di Federico non fanno certo propendere il pubblico per Striscia. Anzi! Molti nel web stanno mettendo in discussione i servizi realizzati ponendo l’accento sulla mancata analisi giornalistica e sulla veridicità dei fatti riportati. E pare anche che Federico Fashion Style abbia fatto partire una querela. Attenzione quindi! Sembra proprio che la vicenda non finisca qui…