Federico Fashion Style caos listino prezzi, il web: ‘Cambia lavoro’

Federico Lauri, meglio conosciuto da tutta Italia come l’iconico Federico Fashion Style, è tornato alla riscossa sui social con una grossissima novità.

È noto per il suo personaggio televisivo piuttosto eccentrico, ma è forse ancora più noto per le svariate polemiche mosse nei suoi confronti. Trattamenti invasivi, perdita di capelli, insulti all’interno dei saloni: insomma, non esperienze proprio tutte positive per il chiacchierato hair stylist.

Oggi, venerdì 8 novembre 2024, Federico Fashion Style ha pubblicato un’importante novità e lo ha fatto sui suoi canali social, di cui Instagram è il primo. Il parrucchiere avrebbe pubblicato sul suo profilo un nuovo post, annunciando così tutti i nuovi preventivi dei suoi saloni: “Comunicato Stampa“, si legge nella prima foto del carosello, tutto rigorosamente sigillato dalla sua firma. È proprio lui a fare luce sulla parola “verità“, termine uscito fuori più e più volte in merito alla sua professione e agli effetti dei suoi lavori. Non solo, perché le svariate polemiche hanno spesso riguardato anche i prezzi, ritenuti eccessivamente folli rispetto poi all’effettivo risultato ottenuto. Insomma, un gran caos, al quale Federico ha voluto una volta per tutte porre fine…forse.

Il comunicato di Federico Fashion Style: “Ecco la verità sui trattamenti nei miei saloni”

Il post di Instagram si compone di sei slide, dove la prima è dedicata alla spiegazione del comunicato, mentre le altre cinque si riferiscono ai prezzi dei vari saloni del parrucchiere. Anzio, Firenze, Milano, Napoli e Roma: queste le location in cui Federico Fashion Style lavora. A colpire chi legge è subito la prima parte del post, che in parte recita:

Da tempo si parla di preventivi fantasma e di listini prezzi fuori mercato: dai social al piccolo schermo, infatti, il tam tam di informazioni errate, travisate e manipolate non smette di circolare.

Un’introduzione pungente che punta al dito a tutti gli episodi che lo hanno coinvolto in modo sostanzialmente negativo. Ecco, dopo tutto il polverone, Federico invita tutti i suoi followers a leggere i vari prezzi e a valutare con i loro occhi se, effettivamente, si tratti di cifre “fuori mercato” o meno. “Voglio offrire a tutti la possibilità di vivere un’esperienza unica“, dichiara il parrucchiere, aggiungendo che seguire e rispettare le esigenze del cliente sia “regalare un’emozione che va oltre la bellezza di un’acconciatura”. Le intenzioni sono buone, i prezzi sembrano nella norma, sebbene ci siano oggettive differenze tra una location e l’altra.

Milano costa di più di Napoli, ma costa di più anche di Anzio: “Perché?” si chiedono gli utenti, ma la risposta è piuttosto ovvia. Il caro vita nel capoluogo lombardo non può essere paragonato ad altre città d’Italia, e così via.

Come ha reagito il web al listino prezzi: follia o onestà?

I commenti sotto il comunicato stampa ufficiale sono eterogenei: c’è chi segue l’ondata della “follia” e invita il parrucchiere a cambiare lavoro e chi, invece, sostiene di avere sempre pagato le cifre mostrate sul nuovo listino. Qualcuno ha definito questa mossa “strategica”: messo alle strette e reduce da infinite situazioni spiacevoli si è sentito “in dovere” di fare qualcosa per, in un certo senso, ripulire l’immagine.

Tuttavia, ci sono persone che continuano a sostenere che il suo lavoro sia impeccabile e che questi nuovi prezzi siano sempre stati così: “Sono prezzi normali, purtroppo la gente è invidiosa e attacca sempre chi ha successo“, scrive un utente sotto al post di Federico.

Come sempre il pubblico si divide e come sempre il nome dell’hair stylist fa discutere: “Non si capisce come mai quando passi in cassa, e capita spesso, il conto lievita magicamente! Ci marciate forse?” – e se ne potrebbero citare tanti altri.

Dove stia la verità non ci è dato saperlo, ma le reactions sono letteralmente lievitate in meno di mezz’ora. Si sarà finalmente spenta la fiamma della polemica o si tratta di una momentanea tregua? Intanto le clienti vanno e vengono e la concorrenza continua.