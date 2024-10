Federico Fashion Style nei guai:dure accuse, video shock. I dettagli

Striscia la Notizia ha parlato di Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip nei giorni scorsi ha ricevuto critiche (e denunce) da parte di alcune sue clienti. Tra queste Nora Amile che alcuni ricorderanno perché ha partecipato al programma La pupa e il secchione. Nora pare abbia ricevuto alcuni trattamenti che le hanno rovinato i capelli. Per questo motivo ha cercato di contattare Federico più volte al fine di poter sistemare i propri capelli. Ma lui non si rendeva mai disponibile così Nora ha deciso di presentarsi direttamente al suo salone. Quel giorno però il noto parrucchiere non era presente ma c’era il suo assistente Giorgio. Sembrerebbe che tra l’ex Pupa e l’assistente di Federico sia scaturita una discussione. I toni si sarebbero alzati al punto tale che Giorgio potrebbe addirittura aver spinto la ragazza per terra. Il tutto è stato documentato da Nora con alcuni video postati nelle scorse ore sui social.

Che Federico Fashion Style riceva delle critiche è già successo in passato. Spesso non è lui stesso ad intervenire sulla cute delle sue clienti. Molto più facile che siano i suoi dipendenti a farlo. E può capitare che vengano fatti degli errori. A chi di noi non è mai successo? In questi casi, di solito, si torna dal parrucchiere che gentilmente cerca di porre rimedio al problema causato. Ma se si decide di andare da Federico si corre il rischio di pagare una bella cifra e di tornare a casa con i capelli di Maga Magò. Questo perché lui, avendo molti saloni e altrettanti dipendenti, non può avere il controllo di tutto. Ma dovrebbe. L’errore di Federico infatti è che deve prendersi le proprie responsabilità come imprenditore.

Federico Fashion Style e la mancanza di controllo nei propri saloni

Se decidi di avviare una tua attività e al contempo fare televisione rischi di perderti dei pezzi. In questo caso noi non possiamo sapere chi abbia ragione e se Nora abbia ricevuto violenza come dichiara. Ma se non lo sappiamo noi poco importa. Federico dovrebbe avere cognizione di tutto quello che accade. Specialmente se si tratta di qualcosa al limite del penale. La reazione con tanto di offesa alla giornalista di Striscia la Notizia è qualcosa di inutile e deleterio. Così come offendere la cliente definendola “pazza”. La difesa di Federico dovrebbe basarsi su fatti concreti.

Queste clienti inviperite perché sostengono di avere i capelli completamente rovinati portano dei fatti. Lui invece, come da suo “modus operandi”, attacca con le offese gratuite. Impossibile pensare che non sapesse cosa stava accadendo e quindi che non fosse preparato a ricevere i giornalisti. Ma dalla reazione sembra quasi che sia così. Nora Amile ha denunciato e quindi porterà avanti le sue accuse. Staremo a vedere cosa stabiliranno le sedi competenti. Ma Federico, nel frattempo, dovrebbe prepararsi meglio le sue risposte.