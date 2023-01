Federico Fashion Style: veleno sull’ex moglie che si è fidanzata

Federico Fashion Style al veleno sull’ex Letizia Porcu dopo la foto col nuovo compagno! Nei giorni scorsi infatti lei è uscita allo scoperto con la nuova fiamma, pubblicando una foto insieme su Instagram. Chi aspettava una reazione dell’hair stylist è stato accontentato. Non si è trattato di una reazione plateale, nessuno sfogo in video o attacchi spietati. Federico Lauri, questo il vero nome del parrucchiere, ha risposto alle domande dei fan nella giornata di ieri e alcune erano proprio sulla separazione dall’ex compagna. Nonostante lui avesse chiesto di non fare domande sul “nulla”, probabilmente riferendosi proprio all’ex, alla fine ha ceduto e ha risposto ad alcune domande.

Per esempio qualcuno lo ha provocato scrivendogli un “Rosichi”, con tante emoji che ridono, riferendosi alla nuova relazione di Letizia. Federico ha risposto postando una sua foto con la linguaccia e scrivendo: “Di chi? Hahahahhaha assolutamente il nulla per me!”. C’è chi gli ha scritto invece che è bello vederlo di nuovo sorridere. A queste persone Federico ha replicato così: “Grazie mille. Ho imparato che i proverbi non sbagliano mai. Quando si chiude una porta si apre sempre un portone”. Una prima frecciata all’ex Letizia, ma non l’ultima né la più velenosa.

L’hair stylist ha ricevuto molto affetto dai suoi fan, come sempre. Anche in questa situazione può contare su di loro. Ha parlato anche di sua figlia: “Io non mollerò mai, mia figlia è la mia unica ragione di vita, e nessuno potrà mai dividermi da lei!”. In un’altra risposta ha fatto sapere che molto presto parlerà di tutto e racconterà la sua verità. Nel frattempo Federico Fashion Style ha lanciato una frecciata al veleno all’ex Letizia. Sempre tra le domande ricevute, una persona gli ha chiesto come sta. Federico ha risposto così’:

“Ragazzi ma non è morto mica nessuno. Ho solo chiuso una storia, che già era chiusa, solo che continuava per il bene di mia figlia (da parte mia). Dall’altra probabilmente… Non esiste musica più giusta”

Il finale riconduce alla canzone scelta come sottofondo a questa storia, ovvero Soldi di Mahmood. Questa l’insinuazione di Fashion Style sull’ex: avrebbe proseguito la storia, nonostante fosse finita, non per il bene della figlia ma per convenienza. Per il momento non ha aggiunto altro, anche se questa frecciata velenosa potrebbe bastare per riaccendere la guerra tra loro. La speranza è che non ci vada di mezzo la figlia dell’ex coppia, che è innocente e meriterebbe di stare tanto con il padre tanto con la madre in pace e serenità. Allo stesso tempo non si può parlare di rottura pacifica tra Federico e Letizia, che anzi sembrano volersi fare la guerra, chi in un modo e chi nell’altro.