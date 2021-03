Federico Fashion Style, vandali in azione: auto distrutta a Cagliari

Guai in vista per Federico Fashion Style. L’hair stylist più famoso d’Italia è stato vittima di un atto vandalico, durante la sua nuova tournèe. In questi giorni, infatti, Federico si trova in Sardegna, luogo che ha raggiunto dopo la chiusura dei suoi saloni a causa della zona rossa. Un’iniziativa, quella di girare da Inglesias a Olbia, passando per Oristano, Cagliari, Sassari, Alghero e Quartucciu, che ha fatto storcere il naso a molti utenti che sui social hanno mostrato il loro disappunto.

A quanto pare, qualcuno ha voluto esprimere il suo disaccordo, passando ai fatti. Federico, infatti, stamattina si è sfogato su Instagram dopo aver trovato la sua auto danneggiata a Cagliari:

“Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata”

Il famoso parrucchiere ha mostrato in un video condiviso sui social network i danni fatti alla sua auto. Ma non solo. Federico Fashion Style ha dichiarato anche di non avere alcuna intenzione di mettere fine al suo tour.

L’esperto di bellezza non si abbatte, dunque, e chiama “illusi” quelli che stanno cercando di fermarlo in tutti i modi:

“Io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un imprenditore. Fare una cosa del genere…”

Federico Fashion Style ha cercato anche di fare delle ipotesi su quali siano le sue colpe:

“Sarei andato a cena quando era zona bianca? Ma quante persone lo hanno fatto? Se sono potuto venire in Sardegna è perché ho rispettato tutte le regole. Ho fatto il tampone, mi sono registrato a ‘Sardegna sicura’, quindi a chi ho tolto il lavoro?”

“La gente è cattiva”, queste le parole conclusive del parrucchiere che, a quanto pare, non suscita molta simpatia in alcune persone.

Gli ultimi mesi non sono stati una passeggiata di salute per Federico Fashion Style che, ad agosto, è risultato anche positivo al Covid. In quell’occasione, Federico aveva raccontato di essere partito dalla Sardegna, al rientro dalle vacanze, già con la febbre. Il parrucchiere di Valeria Marini e tante altre Vip aveva lamentato di non aver ricevuto alcun tipo di controllo sulla nave, diretta a Civitavecchia.

Una volta rientrato a Roma, la star de Il Salone delle meraviglie aveva fatto il tampone che era risultato positivo. Oltre a lui, avevano contratto il virus anche la compagna Letizia e la figlia Sophie. A comunicarlo era stata proprio la diretta interessata con una storia su Instagram.

Ora un nuovo ostacolo intralcia il percorso del parrucchiere dei vip che ha coltivato il suo talento sin da piccolo, quando usava uno stuzzicadenti per legare i capelli della madre. Ha cominciato poi a lavorare in un salone dell’amico del padre all’età di 13 anni fino a raggiungere il grande successo di cui gode oggi.