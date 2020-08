Federico Fashion Style ha il Covid-19: “Sintomi stranissimi”, come sta ora

View this post on Instagram

Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati! #covid_19