Federico Fashion Style, party natalizio finito male: blitz dei vigili

Brutta sorpresa per l’hair stylist, che si è ritrovato le forze dell’ordine fra i piedi durante una sua recente festa

Avrebbe dovuto essere una serata di gioia e di festa e invece il party che ieri sera Federico Fashion Style ha organizzato al Vomero di Napoli non avrebbe potuto finire nel modo peggiore. A raccontare quanto accaduto è stato nelle scorse ore è stato Il Mattino, che ha rivelato tutti i dettagli di una serata di festa conclusasi in modo molto diverso dalle aspettative di Lauri.

Il Christmas Party by Federico Fashion Style, con ospite d’eccezione Valeria Marini, era stato organizzato nel grande salone del parruchiere all’interno del palazzo Coin al Vomero di Napoli. Un party con i fiocchi in puro stile Federico Fashion Style, con dress code “paillettes e glamour”. Qualcosa però alla fine è andato storto. Ecco cosa racconta, a proposito, Il Mattino:

“Stop alla festa all’interno di Coin. Il blitz dei vigili urbani in via Scarlatti, sotto il comando del capitano Gaetano Frattini, si è consumato mercoledì sera, in occasione del «party natalizio» organizzato dal parrucchiere dei vip.“

Ma cos’è successo esattamente e perché il party è stato bruscamente interrotto? Chi ha provato a ricostruire i fatti è stato Il Messaggero, che ha sottolineato come per la festa mancasse la cosiddetta SCIA, cioè l’autorizzazione per organizzare un evento pubblico. Stando alla ricostruzione di Valerio Esca, il dj se ne sarebbe andato subito dopo che le forze dell’ordine hanno “diffidato” gli organizzatori dal dare il party. Federico Fashion Style e i suoi ospiti, invece, se ne sono lavati le mani. Come confermato dalle decine di Stories Instagram pubblicate da Lauro e i suoi amici, il party è proseguito senza intoppi, nonostante la presenza di 2 agenti e una volante dei vigili all’esterno della Coin.

Nel frattempo, riguardo a quanto accaduto, il Comune di Napoli ha fatto sapere che evidentemente Federico Fashion Style pensava che il suo fosse un party privato. Grave errore!

“Evidentemente pensavano che l’evento potesse essere considerato una festa privata. Il richiedente ha dichiarato che la manifestazione si sarebbe svolta anche in area pubblica, richiedendo contestualmente la concessione di suolo pubblico di 100 metri quadrati. L’occupazione di suolo pubblico non può essere richiesta contestualmente alla Scia, trattandosi di un provvedimento concessorio.”

Un’altra tegola su Federico Fashion Style

L’interruzione della sua tanto attesa festa di Natale non è l’unico grattacapo che Lauri ha dovuto affrontare in questo periodo. Di recente, infatti, l’hairstylist è stato al centro dei gossip per la tormentata fine della relazione con l’ex Letizia Porcu. Dopo 17 anni di amore e una figlia avuta con inseminazione assistita i due hanno deciso di lasciarsi.

Letizia, stando al racconto di Lauri, avrebbe limitato di molto i contatti del padre con la piccola, spingendo l’ex ad un lungo sfogo in lacrime su Instagram. In un primo momento, tra l’altro, sembrava che i due fossero rimasti in buoni rapporti, ma la verità è venuta a galla molto presto.