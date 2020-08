Federico Fashion Style: moglie e figlia di 3 anni positive, come stanno

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, nei giorni scorsi ha reso noto di aver contratto il Coronavirus. Poche ore fa un’altra notizia che lo riguarda relativa ai contagi: anche la sua compagna Letizia, e la figlia sono risultate positive al Covid-19. La news non giunge del tutto inaspettata visto che pochi giorni fa la donna aveva fatto sapere non sentirsi molto bene. Il risultato del tampone era infatti quasi scontato visto che anche l’hair stylist dei vip, come poc’anzi detto, è risultato positivo al test. Stessa sorte per la piccola Sophie Maelle, che ha tre anni. A spiegare la situazione è stata la stessa Letizia, attraverso una Stories Instagram. Tutta la famiglia, come altri volti noti che sono stati contagiati, recentemente ha trascorso le vacanze in Sardegna.

La compagna e la moglie di Federico Fashion Style positive al coronavirus

“Sia io che Sophie siamo risultate positive”, ha dichiarato Letizia su Instagram, aggiungendo di avere qualche lieve sintomo ma di stare tutto sommato bene. Nella comunicazione ha poi cercato di tranquillizzare tutti in merito alle condizioni di salute della figlia Sophie, spiegando che la bimba è asintomatica e al momento non presenta alcun tipo di problema. Inoltre ha dichiarato che i risultati dei tamponi sono giunti soltanto ieri sera nonostante siano stati effettuati lunedì scorso. Vale a dire subito dopo aver saputo del contagio di Federico Fashion Style. In conclusione Letizia ha scritto che non si preoccuperà di chi avanzerà critiche e che ogni eventuale commento social delle malelingue sarà prontamente cancellato dal suo profilo.

Vip e contagi: le polemiche su Flavio Briatore e il Billionaire

Continua a tenere banco la raffica di positivi che si è propagata dalla Sardegna, dove i contagi sono aumentati considerevolmente negli ultimi giorni. Diversi i focolai scoppiati in Costa Smeralda. Al centro delle cronache è finito pure il Billionaire di Flavio Briatore. Anche il manager è risultato positivo al tampone e dopo il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano è ora in isolamento a casa dell’amica Daniela Santanchè. Briatore è stato criticato da una parte dell’opinione pubblica per via delle sue posizioni, ritenute negazioniste, circa le misure proposte dal governo su scala nazionale per contenere la pandemia.