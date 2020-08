Una sezione apposita su Instagram, quella dei cosiddetti e noti highlthts (specifiche Instagram Stories permanenti), dedicata alla propria esperienza circa il contagio di coronavirus. A pubblicarla è stato Andrea Melchiorre, influencer con oltre un milione di followers e un passato da corteggiatore a Uomini e Donne, che è risultato positivo nei giorni scorsi. In quella sezione ha documentato le tappe della sua vicenda relativa al virus, dalle prime linee di febbre, fino agli esercizi fisici fatti in isolamento, passando per pranzi e cene salutari, fino alle chiamate in solitaria con i familiari. Il tutto messo nei “contenuti in evidenza” con tanto di titolo “Covid-19”. La scelta ha subito provocato una ondata di critiche, in quanto c’è chi ha visto in quel tipo di comunicazione una sorta di strumentalizzazione della patologia contratta. Sulla vicenda ha preso parola il diretto interessato, difendendosi e spiegando i motivi della sua decisione.

Andrea Melchiorre, influencer ed ex Uomini e Donne: il caso degli highlights Instagram

Melchiorre attualmente è ancora in Sardegna, dove ha una casa. Lì sta trascorrendo la quarantena da solo, come da protocollo. Circa le critiche piovutegli addosso ha detto attraverso i social che bisognerebbe “usare un briciolo di intelligenza senza puntare il dito e accusare”. Secondo lui, la scelta di organizzare una sezione apposita sul proprio profilo dedicata al Covid-19 non è altro che un modo per documentare la malattia che sta vivendo e fare informazione perché a “riguardo ce n’è poca”. Non certo, si affretta a dire sempre l’ex corteggiatore UeD, bisogna vedere nel suo gesto “una mancanza di rispetto nei confronti dei medici, delle persone che sono morte o di quelle che stanno combattendo” come lui. Melchiorre è anche preoccupato per la sua immagine pubblica e infatti fa sapere che non vuole assolutamente che passi il messaggio che sta cercando di strumentalizzare la malattia.

Andrea Melchiorre si difende: “Non fatemi passare per chi non sono”

“È brutto farmi passare per una persona che specula su questa situazione. Io ho il Covid e sto cercando di affrontarlo con il sorriso e la leggerezza”, ha chiosato Melchiorre ribadendo che non vuole per nulla al mondo far passare che lui è un personaggio che vuole ricavare visibilità da un simile episodio. Nel frattempo non si placano le polemiche attorno a tanti altri giovani influencer e volti noti. In particolare, non sono stati pochi gli utenti in questi giorni sui social a biasimare alcune figure pubbliche. Nella fattispecie si è ricordato dei tanti messaggi lanciati sul web poche settimane fa a favore della prevenzione al coronavirus. Messaggi che in diversi casi hanno cozzato con il comportamento tenuto da alcuni, che si sono fiondati nei locali notturni senza rispettare le norme sul distanziamento.