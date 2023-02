In una recente intervista, l’hairstylist ha rivelato che Letizia Porcu gli avrebbe chiesto un sacco di soldi per la figlia, ecco quanti

In un’intervista concessa nelle scorse ore a Peppy Night, trasmissione condotta da Peppe Iodice, Federico Fashion Style è tornato a parlare della sua storica (unica) ex, Letizia Porcu. Ancora una volta, il vip non si è tenuto un cecio in bocca e si è anzi sentito in dovere di spiattellare nuovi dettagli spinosi rispetto alla loro separazione.

Com’è noto, infatti, se in un primo momento Letizia Porcu aveva dichiarato che i due si erano lasciati in buoni rapporti, piano piano hanno iniziato ad emergere altri altarini, di cui ha parlato ampiamente lo stesso Federico Lauri. A Canale 21, in modo particolare, lo stravagante hairstylist ha rivelato che l’ex compagna gli avrebbe chiesto una cifra folle per il mantenimento della loro figlia, Sophie Maelle, nata con inseminazione artificiale.

Ad un certo punto della trasmissione, uno dei presenti in studio (un imprenditore) ha ironizzato sul coming out del parrucchiere con la moglie: come riporta Biccy, Federico Fashion Style si è quindi scherzosamente rivolto verso l’uomo dicendogli “Non gli chiedere però 10 mila euro al mese anche tu eh!“. La frase ha insospettito il conduttore del programma, che ha quindi chiesto a Lauri se anche Letizia Porcu gli avesse effettivamente chiesto una cifra simile. Il diretto interessato, a questo punto, ha risposto senza battere ciglio: “Eh certo, si crede Ilary Blasi. Infatti volevo che tu mi invitassi tutte le settimane almeno guadagno“.

Ma quale mantenimento potrà mai chiedergli Letizia Porcu se i due non sono mai stati sposati? Ah, saperlo…

Quanto ha guadagnato Federico Fashion Style con la sua intervista a Verissimo? Lui fa il vago

Dopo anni di speculazioni e gossip, lo scorso 21 di gennaio Federico Fashion Style ha finalmente vuotato il sacco, rivelando quello che per molti era una sorta di segreto di Pulcinella: nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, l’hairstylist aveva confermato di essere omosessuale, raccontando tra l’altro che la sua compagna lo sapeva ormai da anni, così come gli altri membri della sua famiglia.

Sempre a proposito di soldi, Federico Fashion Style ha in questo caso voluto rimanere sul vago. Parlando a Peppy Night, l’ex concorrente di Ballando con le stelle non si è voluto esporre troppo, spiegando che il cachet ricevuto è stato il medesimo delle altre volte in cui è stato ospite in trasmissione. Non è dato sapere esattamente quanto sia stato pagato, ma pare che si tratti di una cifra “minima”, probabilmente molto inferiore rispetto a quella che in molti si potrebbero aspettare.