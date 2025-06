Federico Fashion Style, giallo sul salone di Napoli: “svuotato, dentro solo manichini”

Colpo di scena nel mondo del gossip e del beauty: il salone di Federico Fashion Style a Napoli potrebbe aver chiuso i battenti. E lo ha fatto in totale silenzio, senza avvisi né grandi annunci sui vari social di Federico. Chi sperava di prenotare una seduta nella Coin di via Alessandro Scarlatti, cuore dello shopping del Vomero, potrebbe restare deluso: il locale è sparito. Come annuncia Fanpage.it, al posto del suo negozio, oggi, solo manichini e abiti.

Ma cosa è successo? Chi ha provato a chiamare per prenotare si dovuto scontrare con un numero disattivato. La redazione di Fanpage.it, che ha provato a contattare direttamente la sede centrale di Federico (quella di Anzio, vicino Roma), ha ricevuto conferma: “Sì, il salone di Napoli è chiuso”. Al momento non è presente nessuna data di riapertura, nessun comunicato ufficiale, nessun indizio sul futuro del negozio.

A rendere tutto ancora più misterioso, c’è il fatto che Federico Lauri, sempre molto attivo sui social, non ha detto nulla. Anzi: nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato il listino prezzi e le date disponibili dei suoi saloni di Anzio, Milano, Firenze, Roma e perfino Sharm el Sheikh, dove è attivo con un punto beauty all’interno di un resort molto lussuoso. Ma Napoli? Silenzio stampa. Un’assenza che, a questo punto, suona come una conferma silenziosa.ù

Il salone napoletano aveva aperto nel 2021 con un party, in pieno stile Salone delle Meraviglie. Federico era arrivato con il botto: ospiti del calibro di Valeria Marini, Giulia De Lellis, Tina Cipollari, Gianni Sperti e una lunghissima lista di invitati VIP. Nei mesi successivi all’inaugurazione, il salone ha vissuto qualche scivolone. Durante l’era Covid, erano arrivate multe per il mancato uso della mascherina da parte dei dipendenti. A Natale 2022, una festa natalizia non autorizzata aveva portato un’altra sanzione. Polemiche e battute social non erano mancate, ma Federico aveva continuato la sua attività. Il brand Federico Fashion Style si è infatti allargato a macchia d’olio, con nuove aperture in tutta Italia e perfino all’estero.

Cosa succederà ora al negozio?

La chiusura lascia un punto interrogativo, ma sul sito ufficiale del brand il salone napoletano risulta ancora elencato, ma è impossibile contattarlo o prenotare. Nessuno sa se si tratta di uno stop temporaneo, magari per cercare una nuova location in città, o uno stop definitivo. Intanto, i saloni di Milano, Roma, Firenze, Anzio e Sharm continuano a funzionare a pieno ritmo ed è possibile prenotare appuntamenti e consulenze.