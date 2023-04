Delle vacanze pasquali da incubo per Federico Fashion Style. Oltre ad aver passato la giornata di Pasqua in caserma dopo non aver trovato la figlia a casa dell’ex moglie Letizia Porcu, anche la Pasquetta del parrucchiere dei Vip è stata travolta da un avvenimento improvviso. L’hair-stylist si è sfogato sui social, raccontando che una banda di ladri avrebbe fatto irruzione nella sua casa d’infanzia, dove si trova tutt’oggi la madre. Totalmente distrutto ed emotivamente provato, Federico Lauri ha parlato così ai suoi followers: “Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo… mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri”. Dopodiché, si è apprestato a mostrare ai suoi seguaci le abitazioni completamente sottosopra dopo l’incursione dei presunti delinquenti: armadi vuoti, materassi ribaltati, vestiti ovunque, cassetti aperti.

A quanto pare, i ladri si sarebbero appropriati dei documenti personali dell’azienda di Federico ( Lauri ha saloni di parrucchieri ad Anzio, Firenze, Milano, Napoli e Roma), un Rolex e altre cose di poco valore. Il computer, il tablet, l’oro e le borse griffate del parrucchiere, invece, sono ancora nella casa di famiglia. Questo dettaglio ha fatto insospettire l’ex concorrente di “Ballando con le stelle”:

Non vi sembra strano che non abbiano preso le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton? Loro cercavano i documenti e soldi dell’azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell’azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no.

Circondato ancora una volta da carabinieri nella casa dove dorme tutte le notti la madre, Fashion Style ha ribadito ancora una volta ai suoi dubbi, lasciando i suoi followers con un’eloquente frase: “Mi puzzano questi ladri… ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi”. Insomma, una disavventura dopo l’altra per Federico.

Federico Fashion Style contro l’ex moglie Letizia Porcu

Durante la giornata di Pasqua, Federico Fashion Style è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Dopo aver trascorso il pranzo pasquale da solo, il parrucchiere dei vip avrebbe aspettato con ansia le quattro del pomeriggio per poter festeggiare insieme alla figlia Sophie Maelle, avuta dall’ex moglie Letizia Porcu. Tuttavia, una volta arrivato alla casa in cui vive la bambina con la madre, Federico non avrebbe ricevuto nessuna risposta. Per questo, ha prontamente deciso di andare dai carabinieri “per vedere tutelati i proprio diritti di papà”. “Ci sono stato alla Befana, stessa storia, ora a distanza di mesi ci torno per Pasqua”, ha esclamato Federico, mentre si trovava di fronte alla caserma.

L’hair-stylist non ha dato ulteriori dettagli su come si sono poi evolute le cose con l’ex moglie. La guerra tra i due va avanti da mesi, ovvero dall’annuncio della separazione seguito poi dal coming – out di Federico a “Verissimo”. Dall’altra parte, Letizia Porcu ha continuato a mostrarsi serena sui social, immortalandosi in atteggiamenti affettuosi insieme al nuovo compagno Vincent Arena, con cui ha trascorso la giornata di Pasquetta.