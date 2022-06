Federico Fashion Style, doccia gelata: così è rimasto senza programmi tv

Federico Fashion Style è una delle personalità televisive emerse nell’ultimo periodo. Il parrucchiere di Anzio, che ha debuttato in TV con Il Salone Delle Meraviglie su Real Time, si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando a Ballando con le Stelle 16 e a La Pupa e il Secchione Show come opinionista. A quanto pare però la sua carriera televisiva si troverebbe in un punto fermo. Secondo le ultime voci l’hair stylist non parteciperà al Grande Fratello Vip 7 il prossimo autunno come anticipato e non tornerà in TV nemmeno con la seconda stagione del suo Beauty Bus su Discovery+.

Federico Fashion Style starà lontano dal piccolo schermo per qualche tempo? Pare di sì. Secondo The Pipol Gossip per il 32enne si sono improvvisamente chiuse le porte della televisione. “Era con un piede nella Casa ma secondo gli ultimi rumor l’hair stylist si troverebbe presto senza una trasmissione” recita lapidario un post di oggi, 9 giugno 2022, del portale.

A quanto pare quindi, come alcune voci avevano anticipato, Federico era davvero vicino a diventare un concorrente del Grande Fratello Vip 7. Qualcosa, però, sarebbe andato storto. Non si capisce se e perché sia sfumata la trattativa. Ovviamente bisogna prendere tutto con le pinze in quanto al momento non ci sono notizie ufficiali a riguardo ma solo rumors. Lo stesso diretto interessato non ha ancora confermato o smentito i gossip.

The Pipol Gossip mette anche in dubbio la presenza nel palinsesto televisivo della seconda stagione di Beauty Bus, programma itinerante di Federico Fashion Style che ha debuttato nel 2021. Anche in questo caso, ancora, nulla di certo.

Resta da capire perché Federico Fashion Style starebbe passando da “prezzemolino” della TV a grande assente. Forse, come molti ipotizzano, la sua eccessiva esposizione in TV, avvenuta tutta in un colpo, non è stata particolarmente gradita da pubblico e emittenti? Dal debutto de Il Salone delle Meraviglie il 32enne è stato spesso ospite di Barbara d’Urso nel salotto di Live non è la d’Urso. “Barbarella” l’ha poi voluto a La Pupa e il Secchione Show in qualità di opinionista.

Sembra quindi che il nome di Federico Fashion Style possa essere definitivamente cancellato dalla lista dei papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Per ora in pole position per la permanenza nella Casa di Cinecittà il prossimo autunno ci sono Antonino Spinalbese, Gigliola Cinquetti, Patrizia Groppelli, Asia Gianese e Max Felicitas.