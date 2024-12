Federico Fashion Style, aperto nuovo salone di lusso: ecco dove

“Dopo la tempesta arriva sempre il sole”: è questo quanto sta vivendo sulla sua pelle il noto parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style, che proprio poche ore fa ha reso noto un evento unico: l’apertura di un suo nuovo salone di lusso oltreoceano, a Sharm el-Sheikh, in Egitto! L’hairstylist più discusso (e criticato) d’Italia ha finalmente coronato il suo sogno a pochi passi dalla fine del 2024, dandosi la spinta per un nuovo anno pieno di novità e di tanta speranza. Federico ha condiviso tutto nei suoi profili social, con tanto di foto dedicate e di stories piene d’affetto (era presente anche la figlia Vittoria!) in cui è proprio lui a raccontare l’incredibile avventura vissuta.

Il salone, perfettamente nello stile del parrucchiere, raffigura a 360° la sua personalità e c’è chi lo ha già definito tra il barocco e il kitch. Avete notato i colori e l’arredamento? Oro, nero, marmo grigio e lampadari con cristalli; insomma, Federico non ha proprio badato a spese e ha voluto fare le cose in grande!

Il nuovo salone di Federico Fashion Style a Sharm fa già discutere

Sappiamo quanto il parrucchiere sia conosciuto sul web e in televisione e sono diverse le volte in cui è finito al centro dell’attenzione e di polveroni mediatici più o meno gravi. Questa volta, però, non è il listino prezzi a “destare scandalo”, né tantomeno le recensioni delle clienti: è il salone stesso o meglio, il suo stile. I commenti sotto al post che Federico ha pubblicato oscillano tra elogi e critiche, ma si sa, il web è questo e molto di più. “Che paura…o mio Dio“, “Una via di mezzo tra stile cappella funeraria e stile bagno dei scarface boss. Bello!”, “Che pacchiano per carità classe zero” e via dicendo.

C’è anche chi va oltre il gusto estetico e provoca colpendo Federico e la sua professione (e professionalità): “Non c’è nessuno, chissà perché“, “Voglio vedere a chi farai i capelli lì in quel salone che è un circo!”, “Li ci sta il listino? In compenso non la guardia di finanza!”, “Sei solo un buffone” e vi discorrendo. Non tutti lo amano, anzi, forse online sono la maggioranza.

Non tutti gli utenti hanno certamente apprezzato il mood del nuovo salone a Sharm, ma c’è comunque chi nonostante la critica allo stile elogia la forza d’animo del parrucchiere e il coraggio. “Vola alto Federico te lo meriti!“, “Bravo Federico! Ammiro chi sa osare, sai quanti rosicheranno?”, sono solo alcuni dei commenti rivolti al parrucchiere dei vip.

Ora Federico Fashion Style si gode questo nuovo traguardo e ha potuto festeggiare in compagnia dei suoi affetti più grandi, figlia compresa, essenziale per lui. Che i problemi con l’ex compagna Letizia Porcu siano ufficialmente rientrati? Non ci è dato saperlo, ma intanto il parrucchiere è prontissimo a vivere una nuova avventura a Sharm: come andrà?