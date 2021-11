Federico Fahion Style a Domenica In: proposta indecente alla Lucarelli

Nel pomeriggio domenicale di Rai Uno di quest’oggi, 28 novembre, c’è stato anche un ampio spazio dedicato a Ballando con le stelle. Numerosi anche stavolta gli ospiti provenienti dalla trasmissione condotta da Milly Carlucci il sabato sera, fra cui Alvise Rigo, Sabrina Salerno e Federico Fashion Style, all’anagrafe Lauro.

Il più celebre fra i parrucchieri dei VIP, in puntata, ha avuto occasione, un’altra volta, di lanciare delle frecciatine alla perfida giudice Selvaggia Lucarelli. Fin dalla prima puntata, infatti, la giornalista ha fatto riferimenti al presunto orientamento sessuale dell’hairstylist, riferimenti che lui ha puntualmente ignorato.

Federico Fashion Style, celebre per il suo stile sopra le righe un po’ kitsch e la passione per glitter, si è sempre dichiarato eterosessuale. Lauri è in effetti sposato da anni con Letizia e ha una figlia, Sophie Maelle. Questo però non è certo bastato a fermare i gossip sul suo conto. Voci sulle quali ovviamente la Lucarelli ha trovato terreno molto fertile. In una delle ultime puntate, per esempio, la giornalista ha lanciato a Lauri una piccola provocazione in questo senso “Ho sentito nella clip che Federico vorrebbe unirsi carnalmente con me?” , aveva dichiarato subito dopo aver assistito alla performance di Lauri. Questo perchè, nello specifico, Federico Fashion Style aveva dichiarato in una clip: “La telecamera mi eccita, come io eccito Selvaggia Lucarelli. Lei non mi fa domande strane perché in realtà vuole venire a letto con me”.

Ma di quali strane domande stiamo parlando? Federico Fashion Style in più di qualche occasione è stato incalzato dalla giornalista che, fra le altre cose, gli ha chiesto quale fosse il suo segno zodiacale. Quando Federico Fashion Style è tornato sull’argomento a Domenica In ha sottolineato quali fossero i suoi dubbi sull’atteggiamento della Lucarelli. “Ma che vuole sapere? Se mi fa queste domande perché vuole venire a letto con me io la sto aspettando” ha commentato provocatoriamente da Zia Mara Venier, specificando quello che è il suo reale orientamento sessuale.

Delle sue preferenze, tra l’altro, Federico Lauri aveva parlato ampiamente qualche giorno fa da Serena Bortone. Il parrucchiere aveva negato di essere omosessuale e aveva raccontato di aver avuto la sua primogenita tramite inseminazione artificiale.