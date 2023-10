Federico e Carola dopo UeD, il dietro le quinte: lui “traumatizzato”

Cos’è successo tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli dopo il confronto a Uomini e Donne? A parlare ci ha pensato l’ex tronista, in una nuova intervista per il settimanale Mio. Qui è tornato a parlare della rottura, ma anche dell’acceso confronto avuto nello studio di Canale 5. E quella rappresenta l’ultima volta che Federico ha visto Carola. I due ex protagonisti del Trono Classico non si sono più rivisti o sentiti dopo quel momento. Per Nicotera non ci sarebbe alcun motivo per riavere un contatto con lei, in quanto quest’ultima ha chiarito di non provare più dei sentimenti nei suoi confronti.

L’ex tronista ha ribadito che dietro la rottura ci sarebbe la mancanza di amore da parte di Carola: “Sicuramente anche a lei avrà fatto male quando è finita, ma da qui a parlare di amore ce ne vuole”. A questo punto, Federico ha svelato cosa gli è successo dietro le quinte, rivelando i retroscena del loro ultimo incontro in studio. Insieme ai ragazzi della produzione, si è emozionato rivedendo la scelta. “Rivederla ha riaperto tutto”, ha spiegato Nicotera, che sta cercando di andare avanti. Oltre questo, l’ex tronista ha rivelato cos’è accaduto dopo:

“È stata una sensazione strana: avrei voluto essere lì, mano nella mano con lei. Non è stato facile per me e, dopo la puntata, sono stato male, anche se non lo do a vedere perché penso che alcune cose vadano vissute da soli. Non nego che il confronto mi ha fatto male e che lo avrei evitato, anche perché ero arrivato a non pensare più alle dinamiche che ci hanno portato a lasciarci. Sentirsi dire apertamente ciò che pensavo, inoltre, è stato doloroso”

Tutto sommato, però, oggi Federico dopo il confronto a Uomini e Donne non crede che l’essere andati a convivere subito abbia causato la rottura. Anzi, è convinto che le cause vadano ricercate “in una differente visione della vita”. Ora Nicotera non crede che da parte di Carola ci fosse amore, come già ha confermato poco prima: “Forse quell’amore che si è visto era la proiezione di ciò che vedevano i miei occhi, di ciò che sentivo”.

Per la Carpanelli, Federico ha fatto cose mai fatte prima, neanche nelle sue relazioni passate durate anni. “Sono abituato a pensare che, se c’è amore, le difficoltà si superano”, per questo crede che Carola non fosse davvero innamorata. Invece lui cosa prova oggi? L’ex tronista ammette che il sentimento non è svanito, ma sta comunque prendendo consapevolezza di quanto accaduto.

Non solo, non si sente pronto per una nuova relazione. Dunque, non tornerebbe sul Trono del dating show di Maria De Filippi. “Sono rimasto traumatizzato. Sembrava la donna per me, invece si è rivelata tutt’altro”, ha confessato in questa nuova intervista. Non che ci sia niente di grave in quanto accaduto, ma sicuramente ha delle ferite ancora aperte.

Ma cosa penserebbe se Carola decidesse di salire sul Trono? Certo, per arrivare a questo dovrebbe arrivare una proposta da parte del programma di Canale 5, cosa alquanto improbabile.

“Confermerebbe ciò che penso e cioè che ha fatto tutto per visibilità. Ognuno vive le situazioni in modo personale. Se sentisse di salire sul trono, ben venga. Non mi farebbe stare bene, anche se in maniera matura dovrei augurarle di trovare la persona giusta per lei”

Federico Nicotera ha concluso questa intervista, spegnendo definitivamente le speranze dei fan: dopo l’ultimo confronto avuto nello studio, non pensa proprio che ci potrà essere un ritorno di fiamma.