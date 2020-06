Federica Sciarelli, verità e retroscena: futuro di Chi l’ha Visto, cosa accadrà

Puntuali come un orologio svizzero, anche quest’anno, sul finire di stagione televisiva, sono arrivate una serie di indiscrezioni che sussurravano l’addio a Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. E come di consueto, a stretto giro dall’uscita degli spifferi, è arrivata la smentita della diretta interessata. La giornalista, anche il prossimo anno, rimarrà al timone della trasmissione di Rai Tre. Lei stessa lo ha confermato in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha spiegato retroscena e verità su quel che è accaduto in questo periodo. Innanzitutto ha ribadito che non è per nulla stanca di condurre il programma, come qualcuno ha scritto. Anzi ha ancora molte energie da dedicare e spendere tanto che la trasmissione proseguirà fino al 29 luglio.

Chi l’ha Visto?, parla Federica Sciarelli

La Sciarelli ha bollato gli ultimi rumors sul suo conto come “fake news”. A Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che è tutto fuorché stanca e che anzi per lei è un “privilegio condurre un programma” come Chi l’ha visto? che “fa servizio pubblico”. Insomma, il suo abbandono alla trasmissione è lontanissimo. Altra smentita riguarda una sua presunta arrabbiatura recente, quando Chi l’ha Visto? è cominciato in ritardo perché ha lasciato spazio a una diretta del Parlamento. Qualcuno ha scritto che si è adirata ma lei ha affermato con certezza che il retroscena è del tutto infondato. “Ci sono rimasta male”, ha chiosato a riguardo della voce non veritiera. Sempre negli ultimi giorni si è fatto strada un altro sussurro che la vorrebbe alla guida di un talk politico il venerdì sera su Rai 3. Cosa c’è di vero? Anche in questo caso poco e niente.

Federica Sciarelli, nessun talk per lei il venerdì sera su Rai Tre

Vedremo la Sciarelli il venerdì sera sulla terza rete del servizio pubblico a condurre un talk politico? Assolutamente no. A spiegarlo è sempre Federica che ha detto di aver avuto semplicemente una chiacchierata con il neo direttore di Rai Tre Franco Di Mare. E che durante tale conversazione ha solo proposto che il terzo canale Rai potrebbe trattare il tema politico (la Sciarelli per il Tg3 ha seguito la cronaca politica per 15 anni) nella serata del venerdì. Federica ha specificato che è stata una tranquilla chiacchierata tra colleghi e che non era lei la candidata per il suddetto talk. Insomma, un’altra fake news. In mezzo a tanti ‘falsi’ una verità: la Sciarelli resta a Chi l’ha Visto? e non è per nulla stanca.