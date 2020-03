Federica Sciarelli in isolamento: la situazione a Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli in isolamento dopo l’ospitata del viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, risultato positivo al Coronavirus. Chi l’ha visto? verso la sospensione

Ieri l’indiscrezione che tutta la redazione di Chi l’ha visto? è stata mandata a casa e che gli studi della trasmissione sono stati sanificati. Oggi la conferma che anche Federica Sciarelli, come da protocollo, è in isolamento. A renderlo noto è la testata Fanpage.it che specifica che al momento la conduttrice non presenta sintomi da coronavirus. L’allarme è scattato dopo che nel programma, durante la puntata di mercoledì scorso, è stato ospite il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, risultato poi positivo al tampone. Chi l’ha visto?, seppur non c’è ancora l’ufficialità, si appresta a chiudere i battenti temporaneamente.

Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli non presenta sintomi di contagio al momento

“Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine alla redazione di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli è in isolamento e non ha mai presentato alcun tipo di sintomo. Domani sarebbe il quinto giorno da quando Pierpaolo Sileri è stato nello studio di Chi l’ha visto?”. Così la testata giornalistica. Naturalmente, come da protocollo nazionale e aziendale, in isolamento c’è anche tutta la redazione della storica trasmissione di Rai Tre. Si va verso uno stop cautelativo del programma di almeno 15 giorni. Al momento Viale Mazzini sta decidendo sul da farsi.

I programmi sospesi della tv italiana

Il coronavirus sta avendo effetti drammatici su tutti i fronti. L’emergenza, ovviamente, fa più paura per quel che riguarda la salute dei cittadini. A ruota, seguono incertezze e timori economici, oltre a drastici mutamenti delle abitudini quotidiane. La tv non è quindi esente da un simile tsunami. Sia Rai, sia Mediaset hanno rivoluzionato i palinsesti ed è probabile che continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. Tra i programmi più seguiti di Viale Mazzini hanno chiuso i battenti Vieni da Me, Detto Fatto, La Corrida, Domenica In e Tv Talk. In parallelo Mediaset ha sospeso Verissimo, Domenica Live, Uomini e Donne, #Cr 4 La repubblica delle donne e altri show.