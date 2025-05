Federica Petagna vende scarpe del Grande Fratello: dove e prezzo

Federica Petagna è stata una delle concorrenti dell’edizione del Grande Fratello andata in onda nel 2024 su Canale 5. Nelle ultime ore l’ex gieffina avrebbe messo in vendita delle scarpe usate proprio all’interno della Casa. Si tratterebbe nello specifico di alcune infradito di gomma ricevute dal marchio sponsor del reality. L’annuncio, come riportato da Fanpage, sarebbe apparso su Vinted qualche ora fa, tuttavia sarebbe già stato rimosso. Scopriamo insieme a quale prezzo l’ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello avrebbe venduto l’oggetto.

Federica Petagna rivende le scarpe usate al Grande Fratello

Le applicazioni dedicate al second hand sono sempre più diffuse, anche tra i vip. Tra coloro che ne farebbero uso ci sarebbe anche Federica Petagna, ex volto dei reality Temptation Island e Grande Fratello. Sul suo profilo, così come riportato da Fanpage, l’ex gieffina avrebbe messo in vendita proprio un oggetto legato al programma condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di un paio di scarpe, nello specifico delle infradito in gomma ricevute in omaggio dallo sponsor dello show.

Il prezzo di vendita sarebbe stato di 4.99 euro, quindi quasi 5 euro. Cercando sull’account di Federica Petagna, tuttavia, al momento l’oggetto non risulta essere più tra quelli in vendita o giù venduti. Possibile quindi che l’articolo sia stato rimosso dall’ex gieffina per motivi ancora non noti.

Chi è Federica Petagna

Federica Petagna nel 2024 è stata una delle protagoniste di Temptation Island, reality di Canale 5 che mette alla prova le coppie in crisi. La nail artist campana ha preso parte al reality con il suo fidanzato dell’epoca, Alfonso D’Apice. La loro storia d’amore, tuttavia, è finita e lei ha iniziato una frequentazione con il single Stefano Tediosi, conosciuto proprio nel villaggio del reality condotto da Filippo Bisciglia. I tre si sono poi ritrovati nuovamente insieme all’interno della Casa del Grande Fratello nello stesso anno. La prima ad abbandonare il reality, eliminata a causa del televoto, è stata proprio Federica. La sua storia con Stefano sta continuando anche fuori dalla Casa, mentre Alfonso ha iniziato una frequentazione con Chiara Cainelli, altra protagonista dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini.