Federica Petagna, infradito del Grande Fratello su Vinted: il motivo

Ha fatto molto discutere la scelta di Federica Petagna, ex concorrente del Grande Fratello, di mettere in vendita su Vinted le infradito ricevute in omaggio all’interno della Casa del reality. Nelle ultime ore Pamela Petrarolo, all’interno della sua rubrica L’Angolo Malala, ha chiesto all’ex gieffina per quale motivo avesse deciso di venderle. Petagna ha quindi spiegato le ragioni dietro il suo gesto. Scopriamole insieme.

Federica Petagna rivela perché ha messo in vendita le infradito del Grande Fratello

Qualche settimana fa si è diffusa la notizia della messa in vendita da parte di Federica Petagna delle scarpe utilizzate all’interno della Casa del Grande Fratello. Nello specifico l’ex gieffina aveva caricato su Vinted le infradito ricevute in omaggio dallo sponsor del reality, vendendole a 4.99 euro, quindi poco meno di 5 euro. La sua scelta ha fatto parecchio discutere e nella puntata della sua rubrica L’Angolo Malala Pamela Petrarolo ha contattato Petagna per chiederle spiegazioni in merito al suo gesto.

Nello specifico Federica ha spiegato che su Vinted non si possono caricare oggetti gratis. Di conseguenza doveva per forza segnare un prezzo, seppur minimo. Ha quindi scelto di mettere le infradito a quasi 5 euro, in quanto aveva detto di voler regalare qualcosa del Grande Fratello per chi l’avesse desiderato. La decisione è quindi ricaduta sulle ciabatte, definite da lei anche marce. L’ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello ha poi rivelato di essere sull’applicazione di rivendita online da circa una settimana.

Pamela Petrarolo ha ironizzato sulle infradito chiedendo a Federica se pensava di tatuarsele con l’arrivo dell’estate. Petagna ha risposto che già aveva fatto da poco un nuovo tatuaggio. L’ex volto di Non E’ La Rai ha poi approfittato della chiamata con Federica per chiederle come procede con Stefano. Petagna ha risposto che le cose tra loro stanno andando bene e che sono sempre più innamorati. Infine le ha anche chiesto se andrà all’evento che si terrà a Roma al Teatro Olimpico. La gieffina ha tuttavia rivelato che pensa di non poter andare in quanto in questi giorni non si sente molto bene, aggiungendo di non conoscere le date degli ultimi eventi.