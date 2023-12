Federica Pellegrini, un flirt con Tomba? L’ex atleta vuota il sacco

Di recente, Federica Pellegrini si è raccontata in un’intervista a La Stampa. L’ex nuotatrice terminerà la gravidanza tra qualche giorno e a breve nascerà sua figlia. Tra i tanti argomenti toccati, al di là della bimba in arrivo, anche i messaggi social invadenti e non solo.

Flirt con Alberto Tomba? Federica Pellegrini chiarisce

All’interno dell’intervista, ad esempio, è stato chiesto a Federica Pellegrini se, in passato, ci fosse stato un flirt passeggero con Alberto Tomba. Nel rispondere, l’ex nuotatrice è stata chiara a riguardo: “No, la vera amicizia è scattata tardi. Io stavo quasi per ritirarmi, ero impegnata e nonostante qualche bislacco gossip Matteo non è mai stato geloso di lui. Quella gelosa sono io“. Nessun flirt quindi, ma solo un’amicizia è ciò che lega Pellegrini e Tomba. Già anni fa, inoltre, l’ex nuotatrice aveva provveduto a smentire i gossip a riguardo.

I messaggi invadenti

Spazio anche all’argomento figlia in arrivo, con Federica che ha ammesso di aver fatto tutto quello che voleva prima di diventare madre, come ad esempio sciare al pelo: “Dovrei essermi tolta sfizi da brividi per un po’, ho ancora tanti viaggi in programma e li metto in pausa. Almeno smetto sentirmi dire ‘Pronta per un figlio?’“.

In merito ai tanti commenti che le avevano chiesto quando avrebbe avuto un figlio, l’ex nuotatrice ne aveva già parlato in una precedente intervista, raccontando di essersi sentita sotto giudizio. Tornando sull’argomento, la Pellegrini ha spiegato che si aspettava che le avrebbero chiesto quando sarebbe diventata madre, ma non con tutta questa insistenza: “Sono passata dal dover nuotare al dover figliare. C’erano messaggi invadenti sul profilo Instagram che fortunatamente si è automoderato con reazioni tipo ‘finitela’“. “In Italia c’è ancora chi vede la donna nella casella mamma” ha poi aggiunto.

La Fede Academy aperta con Matteo Giunta

Con il marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha aperto la Fede Academy e, a tal proposito, l’ex nuotatrice ha confidato di aver notato atteggiamenti preoccupanti tra i suoi allievi. Entrando nell’argomento, la Pellegrini ha spiegato: “Adolescenti che vogliono essere i numeri uno prima di scoprire chi sono. Motivati forse dalle ambizioni dei genitori o dall’emulazione“. Spazio poi al ricordo della Federica Pellegrini del passato, che voleva anch’essa essere la numero uno: “Ero affamata di quel desiderio, era mio, radicato. Qui parliamo di raggiungere un successo immaginario, quel tipo di confusione che ti porta a dire cento cose su come senti di poter nuotare e poi lasci la cuffia in camera“.

Federica Pellegrini e la replica memorabile

Solo un paio di giorni fa, Federica Pellegrini si era resa protagonista di una memorabile replica via social ad un’utente che l’aveva criticata. Andando con ordine, l’ex nuotatrice aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in bianco e nero, mentre indossava un maglione natalizio. Ecco che, laddove molti follower si erano complimentati per la bellezza di Federica, un’utente aveva espresso un parere fuori dal coro, rivelando di aver visto l’ex nuotatrice dal vivo e che, secondo lei, non sarebbe la più bella. Federica Pellegrini aveva quindi replicato al commento in modo memorabile, rispedendo al mittente la frecciatina.