Federica Pellegrini “dal vivo non rende”: replica da urlo della Divina

L’ultimo post di Federica Pellegrini ha attirato una piccola polemica da parte di un’utente. Attraverso una foto in bianco e nero pubblicata su Instagram nella giornata di domenica 17 dicembre, l’ex nuotatrice si è mostrata ai follower mentre indossa un maglione natalizio. Ecco quindi che, dove molti utenti le hanno fatto i complimenti per la bellezza nei commenti, un’utente ha avuto da ridire, trovando la pronta risposta di Federica.

Federica Pellegrini: replica memorabile all’utente

“Vista a Livigno, sinceramente ne ho viste di più belle” ha scritto l’utente in questione, riferendosi al momento in cui avrebbe visto Federica Pellegrini dal vivo. Immediata la replica, memorabile, dell’ex nuotatrice alla suddetta frecciatina: “E quindi?! Mica mi sono iscritta a Miss Italia“. Nel complesso il commento dell’utente, al di là della già citata replica della Pellegrini, non è piaciuto a buona parte del popolo del web, che ha a sua volta risposto sotto il post. Da un lato c’è chi ha sostenuto l’ex nuotatrice, dall’altro c’è chi ha invece condannato le parole dell’utente in questione.

La precedente intervista di Federica Pellegrini

Solo qualche giorno fa, Federica Pellegrini aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair, dove aveva raccontato quest’ultimo periodo della sua vita (il libro pubblicato la scorsa primavera, la bambina che sta per nascere e il matrimonio). L’ex nuotatrice aveva rievocato le difficoltà nel rimanere incinta, ma anche i commenti social degli utenti che, da quando aveva smesso di nuotare, le chiedevano quando avrebbe allargato la famiglia. Federica Pellegrini aveva poi parlato di che mamma sarebbe stata una volta nata sua figlia. L’ex nuotatrice aveva spiegato di voler educare personalmente la propria bambina, ma al tempo stesso di non voler rinunciare a realizzarsi professionalmente.

Spazio anche al legame con il marito Matteo Giunta, con la Pellegrini che aveva raccontato di come questa relazione l’avesse aiutata a maturare e che con lui aveva capito cosa fosse realmente l’amore. Federica aveva poi reputato Matteo un futuro padre straordinario, spiegando di essere fortunata ad averlo al suo fianco. Sul matrimonio, infine, Federica Pellegrini aveva raccontato come Matteo, inizialmente, non fosse convinto (Federica, al contrario, ci teneva molto in quanto credente), salvo poi cambiare idea dopo il corso prematrimoniale.