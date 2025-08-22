Federica Pellegrini, palo a Milly Carlucci: il no per ‘colpa’ dell’ex fidanzato vip

Sembrava che fosse tutto fatto per il ritorno di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle. La ‘Divina’ è stata una delle concorrenti rivelazione della scorsa edizione del popolare talent show di Rai Uno. Per questo Milly Carlucci le avrebbe proposto un ingaggio nel ruolo di ‘padrona di casa’ della Sala delle Stelle, in sostituzione di Paolo Belli che, a settembre, dovrebbe essere dirottato nel cast della sfida vera e propria in pista. La trattativa con l’ex nuotatrice sarebbe finita però su un binario morto di recente. Questo almeno è ciò che sostiene il giornalista esperto di retroscena tv Giuseppe Candela che, su Dagospia, ha rivelato che Pellegrini avrebbe rifilato un palo a Milly in quanto non vorrebbe trovarsi ad avere a che fare con l’ex fidanzato Filippo Magnini.

Su Dagospia si legge che c’è stato il dietrofront della ‘Divina’. Motivo? “I maligni assicurano che dietro il suo no ci sarebbe anche un motivo “privato”. Nella pista del Foro Italico dovrebbe esserci anche Filippo Magnini, suo ex fidanzato dal 2011 al 2017, la loro relazione si è conclusa in maniera burrascosa e i due si sarebbero ritrovati nello stesso show costretti a interagire“. Per il momento Magnini non è ancora stato ufficializzato nel cast di Ballando con le Stelle, ma i ben informati assicurano che a breve ci sarà l’annuncio. Dunque l’ex nuotatrice avrebbe detto no per non ritrovarsi impantanata nel gossip del Bel Paese per l’ennesima volta.

Oggi la ‘Divina’ è felicemente sposata con il suo ex allenatore Matteo Giunta. I due sono genitori di una bimba. In diverse interviste del passato, Pellegrini ha riservato parole tutt’altro che carine nei confronti dell’ex Magnini, accusato di averla tradita più volte. Insomma, non è un mistero che i due si siano lasciati male. Sempre ammesso e non concesso che l’ex campione, oggi felice al fianco dell’ex velina Giorgia Palmas, verrà arruolato da Milly Carlucci e il suo staff, per il programma sarebbe stato un colpaccio metterlo innanzi all’ex Pellegrini. Probabilmente ci sarebbe stato qualche ‘fuoco d’artificio’. E invece pare che non se ne farà nulla.

Per quel che riguarda il cast ufficiale, nei giorni scorsi Ballando con le Stelle ha annunciato che scenderanno in pista Maurizio Ferrini, che porterà sul palco la sua famosa “signora Coriandoli”, le cantanti Rosa Chemical e Marcella Bella, le conduttrici tv Barbara D’Urso, Francesca Fialdini e Andrea Delogu, l’attrice Nancy Brilli, l’ex Miss Italia Martina Colombari e, notizia dell’ultima ora, l’ex tennista Fabio Fognini.