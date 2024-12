Federica Pellegrini, con Magnini anche un paparazzo: il racconto

Reduce dalla sua strabiliante partecipazione a Ballando con le Stelle (è arrivata seconda!), Federica Pellegrini si è raccontata senza filtri al giornalista Aldo Cazzullo, del Corriere della Sera. Sebbene l’esperienza come ballerina abbia fatto discutere non poco in tutte queste settimane, non è sulla danza che La Divina si è soffermata, bensì sull’amore. È proprio questo l’elemento portante della sua vita, il fil rouge che lega più parti della sua esistenza, compreso il nuoto. Federica ha colto l’occasione per fare emergere qualcosa in più di sé, andando anche a scavare laddove la comodità non è di casa e parlando, sorprendentemente, anche di tradimenti.

Tra i grandi amori di Federica c’è evidentemente Filippo Magnini: la loro relazione sentimentale ebbe inizio nel lontano 2011 e si concluse – non troppo bene – nel 2017. È l’ex atleta a fare luce sulla questione, ammettendo che “Con Filippo sono stati sei anni importanti, belli e molto difficili. Lui ha fatto tanto male a me all’inizio, io l’ho fatto a lui alla fine, perché non ero sicura”. In mezzo a tutti questi alti e bassi, anche i tradimenti (di lui): “Sì, mi tradiva. L’ho scoperto due volte“.

La nuotatrice ha ammesso di avere scoperto i tradimenti dell’ex fidanzato ben due volte e ha anche raccontato come questo è avvenuto.

La prima ha lasciato il vecchio cellulare a casa e ho letto i messaggi, la seconda gli ho mandato un paparazzo. Con l’incarico di tenerlo d’occhio a Pesaro, sotto casa sua. Avevo dei sospetti, e avevo ragione: si vedeva ancora con la sua ex ragazza […]

Nonostante tutto, però, Federica ha scelto di perdonare; l’amore era troppo forte per lasciare andare una storia del genere, anche se lei stessa ammette che “quando mi stufo, però, è finita“. E così è stato e quella storia d’amore si è conclusa, lasciando spazio a un nuovo capitolo, che è poi quello attuale, insieme a Matteo Giunta e alla loro piccola Matilde.

Prima di Magnini, c’è stato Marin: “Carattere difficile”

Il libro dell’amore di Federica Pellegrini è molto ricco, anche prima del “capitolo Magnini”. Forse molti non lo ricordano, ma prima di questo c’è stato un altro nuotatore, Luca Marin. Anche con lui non finì benissimo e lei lo descrive oggi come una persona dal “carattere difficile” e che in pubblico “doveva fare vedere che era l’uomo, usava parole pesanti, prevaricatorie”. Dice di avere sofferto molto e di essere stata molto innamorata, ma racconta anche che quel limbo “programmato” (tenere duro fino a dopo i mondiali) fu una scelta del tutto sbagliata:

Luca e io ci trascinavamo da un po’, la mia intenzione era stare nel limbo fino a dopo i mondiali, per poi lasciarlo, mi ha beccato prima. Purtroppo questa vicenda ha coinvolto tutta la Nazionale, che si è schierata, che strano, dalla parte del maschio. Anche quelli che avevano visto come Luca si era comportato con me. Ma se è la donna a decidere, è una stronza.

Il rapporto con Ceccon: “Apprezza l’atleta ma non la persona”

L’intervista al Corriere tocca anche il “capitolo Ceccon”, di cui si è già ampiamente parlato in passato. L’atleta ci tiene a specificare che i rapporti sono sempre stati cordiali, ma una cosa su tutte le ha dato molto fastidio: “Ha detto che apprezza l’atleta ma non la persona, però lui come persona non mi conosce”, dice Federica Pellegrini sul collega campione Thomas Ceccon. A quanto pare un po’ di “astio”, se così si può definire, è rimasto, ma lei ha le idee ben chiare: “Secondo me ha capito che fare il provocatore funziona, infatti attacca un po’ tutti, compreso Sinner“, ha poi aggiunto.

Tra un ballo (a volt anche discusso) e una nuotata, oggi Federica Pellegrini si gode a pieno la vita con Matilde e con Matteo e dopo un periodo estremamente duro post partum, il sereno pare essere tornato.