Federica Pellegrini, outfit da urlo a Verissimo: marca, prezzo, dettagli

Federica Pellegrini ‘rock‘: per l’ospitata a Verissimo della puntata in onda domenica 26 gennaio 2025, la ‘Divina’ ha optato per un outfit originale e dalle tinte accese. In particolare, ha scelto di indossare un pantalone a palazzo color marrone, abbinandolo a una maglia multicolor con tonalità che spaziano dal rosa all’ocra. Risultato? Una meraviglia. I capi sono firmati Patrizia Pepe, marchio fiorentino di proprietà della società Tessilform SpA e creato nel 1993 da Patrizia Bambi e Claudio Orrea.

Scendendo nei dettagli, la maglia in jersey fa parte della linea Essential e senza dubbio dà un tocco giovanile e ‘rock’ all’outfit. Originale l’esclusiva stampa effetto degradè. Il capo ha una vestibilità slim e un collo a cratere. La manica è slim. Prezioso inoltre il dettaglio Fly piazzato sul centro scollo dietro. Quanto costa la maglia? Naturalmente non siamo su cifre da mercato rionale, ma nemmeno su prezzi impossibili: chi volesse metterselo nel proprio guardaroba deve sborsare 135 euro.

Per quel che riguarda i pantaloni a vita bassa, si è innanzi a un prodotto che ha la sua peculiarità nel contrasto tra linee classiche e rock attitude. Il modello è a palazzo ed è confezionato con raffinate nervature al centro della gamba e con tessuto spalmato. Non sfugge la chicca relativa al ricamo fly posto sulle tasche dietro. Anche in questo caso il costo del capo non è del tutto economico, ma neppure del tutto proibitivo. Chi volesse acquistarlo deve mettere sul piatto 171 euro. Dunque, se la matematica non è un’opinione, e ovviamente non lo è, per comprare maglia e pantalone ci vogliono complessivamente 306 euro.

Federica Pellegrini a Verissimo: la bulimia e l’amore per il marito Matteo Giunta

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex nuotatrice è tornata a parlare di quando in passato ha affrontato il demone della bulimia. Spazio poi al tema familiare. Con il marito Matteo Giunta, con il quale ha accolto la piccola Matilde nei mesi scorsi, va tutto a gonfie vele. Unica nota negativa, la mancanza di tempo da trascorrere in solitaria. Troppi impegni e troppe cose da incastrare. Il sentimento, però, è intenso e solido. Viva l’amore!