Federica Pellegrini, la confessione a Verissimo: “Ci manchiamo”

Federica Pellegrini è la prima ospite del salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, che come ogni fine settimana intrattiene, informa e lascia emozioni indelebili. L’ex nuotatrice e campionessa italiana, oggi mamma della piccola Matilde e moglie di Matteo Giunta, si è lasciata andare a un’intervista ricchissima. Le pagine della sua vita hanno toccato alti e bassi, come la parentesi buia della bulimia, che ancora oggi ricorda con grande lucidità. Dal buio, però, si riesce sempre a ritrovare la luce: con il nuoto, con la famiglia, con il supporto psicologico, con l’amore, con la vita che deve essere vissuta. E così Federica, “La Divina”, ha raccontato le difficoltà mixandole perfettamente alla rinascita: ciò che le manca più in questo momento? Un po’ di sana privacy con Matteo: “Ci manchiamo“, ammette commossa nel rivedersi abbracciata all’uomo del suo per sempre.

Federica Pellegrini: il calvario della bulimia, poi la salvezza nel nuoto

Non è la prima volta che la campionessa olimpica ne parla, ma ogni volta il nodo alla gola è lo stesso. Federica Pellegrini a Verissimo ha raccontato del periodo della sua bulimia, calvario superato anche e soprattutto grazie alle persone vicine, famiglia prima di tutto. L’atleta ha convissuto con questa patologia a partire dall’adolescenza:

Dovevo essere la prima della classe a scuola, a nuoto; e quindi questa ricerca continua della perfezione prima o poi ti porta ad esplodere. Forse per me è stata proprio così l’adolescenza, il mio fisico non era più longilineo e c’è stato questo cambiamento che mi ha causato qualche problemini… Da lì è crollato tutto il mio mondo […]

Tanti i sensi di colpa, tanti i pensieri guardandosi allo specchio: “Mi ingozzavo di cibo dalla mattina alla sera e poi vomitavo tutto”, ha raccontato l’ex nuotatrice con non poca difficoltà. Eppure, dentro questo loop di buio e pensieri complessi, Federica Pellegrini è riuscita a uscire e a realizzare tutti i suoi sogni, diventando la donna forte che è oggi, tra medaglie, traguardi e un amore per la vita incredibile. In tutto questo c’entra anche Matteo, il suo compagno di vita, e ovviamente Matilde, la sua primogenita.

A Federica manca vivere Matteo da sola: le parole dolcissime

Fare la mamma è per lei magia, emozione, novità assoluta. Federica Pellegrini ha raccontato la meraviglia della vita con la piccola Matilde, ma ha ammesso, con grande sincerità, di sentire la mancanza del suo Matteo, del loro essere semplicemente “loro”:

È un periodo molto difficile da gestire…ci manchiamo: in questo momento la cosa che mi manca di più è lui, perché non c’è tempo. Trovare il tempo per una cena da soli…devi incastrare tante cose […] Anche solo una cena io e lui da soli, magari passano mesi e questa cosa un pochino ci manca.

E nel rivedersi tra le braccia di Matteo, sorridente e innamorata, Federica spera di recuperare un po’ di privacy e un po’ di attimi speciali…insieme.