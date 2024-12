Federica Pellegrini onesta: che lezione a Madonia, nuove rivelazioni

Federica Pellegrini, tra le candidate a trionfare nell’edizione di Ballando con le Stelle 2024, ha fatto tappa da Mara Venier a Domenica In, accompagnata da Pasquale La Rocca, suo ultimo partner in pista. “Un triste destino ci ha unito”, ha spiegato l’ex nuotatrice, in riferimento alle peripezie vissute dall’inizio della sua avventura nel talent show (dopo la cacciata di Angelo Madonia, è stata accoppiata con Samuel Peron che però si è subito infortunato. Alla fine eccola danzare con La Rocca). Nel corso dell’intervista ha spiegato dettagliatamente come sono andate le cose con Madonia. Non una bella storia.

La lezione di Federica Pellegrini ad Angelo Madonia

“Per la prima volta nella mia vita è stata una sfida in competizione con me stessa e non con gli altri. Per questo ho detto sì a Ballando. Sono molto felice, è stato un percorso a tratti accidentato e doloroso, sono contenta di come sono arrivata in finale”, ha esordito la sportiva.

“A tratti ho avuto un percorso difficile e solitario, a tratti pensavo di avere la soluzione e invece mi è scivolata tra le mani e poi è arrivato Pasquale”, ha aggiunto la ‘Divina’. Chiara la frecciatina all’ex partner Angelo Madonia. Quel sottolienare di aver avuto a tratti un “percorso solitario” è un evidente riferimento al danzatore palermitano, che, proprio per non aver dato sostegno a 360 gradi alla compagna in pista, è stato cacciato dalla trasmissione (cosa mai avvenuta nella storia dello show). La Pellegrini ha poi aggiunto dettagli sul rapporto avuto con Madonia, soffermandosi sulla serata in cui lui ha avuto un botta e risposta con Selvaggia Lucarelli. Dopo quella puntata il ballerino è stato mandato via:

“Sì, c’è stato un po’ di disagio con Madonia, c’è stata una discussione in cui non c’entravo nulla. Della discussione a me ha toccato poco. Quella di Selvaggia io l’ho presa come una battuta. Io a casa ho un marito e una figlia di 11 mesi. Forse quella più offesa avrei dovuto essere io, ma era una battuta per rompere il ghiaccio tra loro due, tra Angelo e Selvaggia intendo. La cosa che più mi ha fatto male di quella storia è quando Angelo ha detto “non è la mia competizione”. Io mi sono chiesta: “Cosa ci sto a fare qui?” Sì è un gioco, ci divertiamo, ma anche una competizione. Quando ha detto quella cosa davanti alla giuria mi sono sentita sola, ho pensato “abbiamo passato due mesi a fare cosa?” Quello mi ha fatto male. Non ho mai più sentito Madonia, sono sincera. Mi aspettavo che Angelo si avvicinasse dopo la puntata. Mi aspettavo che il giorno dopo mi dicesse: “Parliamo di ieri sera?”. E invece no, poi c’è stata la decisione del programma”.

La ‘Divina’, anche da Mara Venier, ha dato una lezione di eleganza e sportività. Si è limitata a narrare i fatti, non criticando aspramente l’atteggiamento di Madonia (avrebbe anche potuto essere più dura, ma saggiamente ha preferito evitare). Anche perché quel che è accaduto lo hanno visto tutti e c’è ben poco da aggiungere. La Pellegrini, dall’intera faccenda, né è uscita da signora, il ballerino palermitano invece ha fatto una figura tutt’altro che memorabile.