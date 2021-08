Federica Pellegrini, nuova vita con Giunta: “Perché per ora non voglio figli”

Federica Pellegrini sorride dopo le Olimpiadi di Tokio che, non solo l’hanno consacrata sportivamente, casomai ce ne fosse ancora bisogno, ma l’hanno pure alleggerita di un peso ‘privato’. Adesso ha deciso di vivere il proprio amore con Matteo Giunta, suo allenatore, alla luce del sole, cosa che non ha fatto per parecchi mesi. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera la ‘Divina’ ha parlato per la prima volta in modo dettagliato della sua vita di coppia. Ma anche di futuro e di ciò che l’aspetta fuori dalla piscina.

Primo impegno a cui si dedicherà, è il suo nuovo ruolo nel CIO (Comitato Olimpico Internazionale). “A fine mese – racconta – sceglierò in che commissione lavorare, i temi sono tanti, il doping è uno dei più difficili però la rincorsa a uno sport pulito è sempre stata una mia battaglia“. Federica è pure una star dei social (su Instagram vanta un seguito da influencer, con 1,5 milioni di ‘seguaci’) e televisiva. In entrambi i campi continuerà a impegnarsi anche in futuro.

Per quel che riguarda le piattaforme web spiega che “in generale la situazione sta sfuggendo un po’ di mano” e lancia la proposta di presentare un documento d’identità per avere un account social: “Avremmo risolto il 90% dei problemi, il bullismo, il body shaming, adesso puoi nasconderti e c’è chi pensa di poter dire qualsiasi cosa, senza rispetto”.

Lei è attivissima in rete, Giunta un po’ meno. Sulla questione la Pellegrini svela delle chicche, narrando che Matteo è molto riservato perché “è un po’ un ragazzo della vecchia generazione ed è anche il suo bello“. Qualcosina però pure lui pubblica: “A volte sono io che lo obbligo a postare, penso possa essere utile per lui, ma non è proprio il suo mondo”.

Social a parte, come è stato uscire allo scoperto? Altrimenti detto, come è cambiata la quotidianità nel rapporto? La nuotatrice parla di un “nuovo modo di vivere”, dopo anni trascorsi a non abbracciarsi mai in pubblico: “Non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli”. Una scelta per “stare tranquilli”, sottolinea l’atleta. Adesso che però ha annunciato il ritiro, non c’è più alcunché da salvaguardare: “Ora ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti ‘che roba strana’”.

Sempre nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, le è stato fatto notare che il suo amico Valentino Rossi, altro totem dello sport italiano e mondiale, diventerà papà a breve. La sua compagna Francesca Sofia Novello è incinta. Della gravidanza è stato dato l’annuncio una manciata di giorni fa. E la Pellegrini? Non pensa a un figlio? Per ora assolutamente no e la risposta sulla questione è drastica: “Su questo non siamo allineati! Adesso sarebbe anche impossibile perché devo gareggiare”. D’altra parte Federica ha 33 anni e il tempo per mettere su famiglia, laddove lo volesse, non le manca.

E la tv? A Italia’s got talent la si è vista brillare e si è capito che oltre a ‘funzionare’ in piscina ha le carte in regola pure per il piccolo schermo. La si rivedrà ancora in video? “Confermo, ho capito che ero abbastanza portata anche a fare altro, noi nuotatori siamo convinti di essere capaci solo di nuotare”. C’è chi sussurra che potrebbe essere chiamata da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Cosa c’è di vero? “Ho letto anch’io, ma non ho ricevuto alcuna proposta, però da zero al Festival mi pare un po’ ambizioso”.