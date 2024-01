Federica Pellegrini neomamma: foto, fan in delirio per un dettaglio

Federica Pellegrini, dopo un silenzio social durato quasi una settimana, da quando cioè aveva postato uno scatto dall’ospedale subito dopo aver dato alla luce Matilde, è tornata a postare. Qualche fan si era allarmato vedendo che la ‘Divina’ era entrata in ‘silenzio stampa’. Un’ansia immotivata: l’ex nuotatrice sta bene, semplicemente e giustamente ha voluto godersi un po’ di sana privacy dopo essere diventata mamma per la prima volta il 3 gennaio scorso.

Lungo la mattinata del 9 gennaio, rieccola su Instagram. Stavolta non più in ospedale ma a casa sua, scortata dai suoi ‘bodyguard’ di fiducia, vale a dire i suoi bulldog francesi. La Pellegrini si è ritratta mentre stava allattando sul divano. Diversi fan hanno notato un particolare relativo allo scatto, complimentandosi con l’ex atleta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Che cosa ha di tanto originale tale foto? A dire il vero nulla. E sta proprio qua l’eccezione. In un mondo in cui sui social tutti vogliono apparire ‘veri’, ma usano filtri in maniera sconsiderata, mettendosi in posa o pensando l’outfit perfetto da indossare per una foto da pubblicare, ecco che la ‘Divina’ ha dato sfoggio di cosa significhi essere davvero autentici: uno scatto in cui l’acconciatura non è quella dei giorni migliori, la tuta è comoda (e pazienza se non è fotogenica), lo sono ancor più i calzini bianchi in spugna e il pile rosso.

“Finalmente una neomamma vestita da neomamma”, uno dei commenti emblematici scritti dai fan. E in effetti è così. Altro che influencer neomamme che fingono di mostrarsi ‘real’, ma che poi, a ben vedere, modificano a più non posso le istantanee scelte con cura da spedire sulle piattaforme web.

Sarà che Federica di professione non fa la star di Instagram (anche se i numeri dicono che lo è, avendo all’attivo quasi 2 milioni di followers), sarà che da sempre uno dei motivi del suo successo è la pragmaticità e la genuinità (sangue veneto non mente), sarà quel che sarà, fatto sta che l’ex atleta azzurra è, per dirla alla Carlo Conti, tale e quale. Ed è per questo che piace e trasmette autenticità.