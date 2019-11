Federica Pellegrini e Matteo Giunta, un legame vissuto nell’ombra: dettagli

Federica Pellegrini e Matteo Giunta allo scoperto a Livigno: innanzi alla mamma e al papà di lei non si nascondono più

Continua a essere chiacchieratissima la vita sentimentale di Federica Pellegrini, la fuoriclasse del nuoto azzurro. In questo momento si trova a Livigno, dove si allena ad alta quota per preparare al meglio l’Olimpiade di Tokio. Con lei naturalmente c’è il suo allenatore Matteo Giunta. Solo allenatore? Da tempo si vocifera che tra i due ci sia un legame che vada oltre la professionalità e l’amicizia: amore, per farla breve. Eppure i due non hanno mai ufficializzato la relazione anche se pare che ora non si nascondano più. Il magazine Chi ha raccontato gli ultimi sviluppi della loro storia.

“Tra le varie tipologie di coppie ci sono anche quelle che diventano tali per silenzio assenso e loro ne sono un chiaro esempio”

“Fidanzato… Una parola che Matteo e Fede non hanno mai voluto usare finora, è vero, ma tra le varie tipologie di coppie ci sono anche quelle che diventano tali per silenzio assenso e loro ne sono un chiaro esempio”, scrive Chi che ha immortalato Matteo e la campionessa con i genitori di quest’ultima “davanti ai quali (Federica) si lascia andare a gesti di tenerezza con lui”. Insomma, pare proprio che la coppia non sia vincente solo in piscina ma che trionfi anche sentimentalmente. Certo è che sembra che preferisca coltivare il proprio rapporto nell’ombra, beandosi della tranquillità, fondamentale anche in ambito sportivo.

Matteo e Federica, l’ufficialità può attendere

Matteo e la Pellegrini sono tornati a occupare prepotentemente le pagine di cronaca rosa del Belpaese da settembre quando si sono presentati insieme alla serata di gala a Roma dedicata ai medagliati sportivi. Sui social, circa una foto che la ritraeva con Giunta, Federica aveva commentato con un tenero: “Eravamo molto belli”. In molti videro in quei gesti una sorta di ufficializzazione della storia. E invece la campionessa e l’allenatore non hanno mai dichiarato di stare assieme. Insomma, preferiscono tenere un profilo molto basso, veicolando l’attenzione sulla questione sportiva. Anche perché Tokio non è più così lontana. Poi si vedrà… magari dopo sarà anche tempo di mettere su famiglia?