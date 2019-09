Federica Pellegrini, la madre parla di Matteo Giunta: colpo di scena

Federica Pellegrini e il legame con Matteo Giunta, parla la madre della nuotatrice e ‘cambia le carte in tavola’: non tutto è come sembra

Colpo di scena su Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia non è una coppia. Almeno secondo il settimanale Oggi che ha raggiunto la madre della nuotatrice che ‘ha cambiato le carte in tavola’ del gossip, dicendo che tra sua figlia e l’allenatore non c’è una relazione sentimentale. La smentita raccolta dal magazine è netta e racconta una storia ben diversa rispetto a quanto scritto dai giornali di cronaca rosa negli ultimi giorni. D’altra parte anche la campionessa azzurra ha fatto intendere che il rapporto con Giunta non è da considerarsi una love story.

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini e di mamma Cinzia

“Noi di Oggi abbiamo parlato con la mamma di Federica, Cinzia, […] e lei, che è persona serissima, come sempre ha misurato parole e sorrisi smentendo con ‘assoluta certezza’ che ci sia qualcosa più dell’amicizia e della stima reciproca tra Federica e Matteo”. Le parole di Cinzia riportate dal magazine sono ancora più chiare di quelle rilasciate dalla Pellegrini al Messaggero relative alle sue precedenti relazioni: “Matteo Giunta non c’entra ancora in questi nomi, Luca Marin e Filippo Magnini sono state storie importanti che ho avuto in passato. Matteo è attualmente è il mio allenatore”. Certo quel “non c’entra ancora” è tutto da decifrare. La storia c’è ma ha bisogno di un po’ di tempo oppure non c’è proprio?

Dal gala ‘Meravigliosi’ alla cena romantica: ecco come è nato il gossip su Giunta e la campionessa azzurra

Se le dichiarazioni di Federica sono una smentita a metà, quelle della madre sono molto più nette. Ricordiamo che i gossip attorno alla nuotatrice e al suo allenatore sono iniziati dopo il gala della Federazione Italiana di nuoto ‘Meravigliosi’, sul cui red carpet la Pellegrini e Giunta si sono presentati assieme. Dopo l’evento il magazine Chi li ha anche paparazzati a cena, parlando di un pasto romantico. Ma pare che non tutto sia come appare. Almeno per mamma Cinzia.