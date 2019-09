Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno coppia: Chi ufficializza l’amore

Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno coppia: Chi ufficializza la relazione e svela la rinuncia estiva della campionessa in nome dell’amore

Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno coppia. Ora è ufficiale, almeno per il magazine Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini, domani in edicola con il nuovo numero, ha anticipato sui suoi profili social lo scoop, pubblicando una foto che vede i due sportivi impegnati in una cena romantica. Non solo: il settimanale ha spifferato anche un curioso retroscena estivo che narra di una rinuncia della fuoriclasse in nome dell’amore per il suo fidanzato. Che i due avessero deciso di uscire allo scoperto lo si è capito pochi giorni fa, quando si sono presentati assieme sul red carpet della serata “Meravigliosi”, gala dato dalla Federazione Italiana di nuoto.

Niente viaggio alle Baleari con le amiche: Federica ha occhi solo per Matteo

” La campionessa di nuoto e il suo allenatore sorpresi da ‘Chi’ a cena dopo il red carpet dell’evento sportivo ‘Meravigliosi’, al quale hanno partecipato finalmente insieme come una coppia” si legge sul profilo Instagram di Chi che aggiunge: “Per non stare troppo lontana da Matteo, Federica questa estate ha disdetto il suo solito viaggio estivo alle Baleari con le amiche storiche.” Insomma, se le amiche iniziano a essere messe un poco da parte significa che il sentimento è proprio decollato. Finora la coppia non ha rilasciato dichiarazioni sulla relazione. Tuttavia dei movimenti social effettuati nei giorni scorsi dalla nuotatrice hanno dato un’ulteriore conferma che la love story c’è.

Federica e i like che fungono da conferma: con Matteo è amore vero

Federica, sempre su Instagram, dopo aver pubblicato delle foto dell’evento in cui si è presentata al fianco di Matteo, è stata travolta dall’affetto dei fan. Tanti hanno scritto “Finalmente insieme” e tanti si sono complimentati con la sportiva. Lei, di tutta risposta, ha piazzato una serie di like, anche a chi le ha fatto notare che sta proprio bene in coppia con Giunta. Insomma, nessuna smentita. Anzi, diversi “Mi piace”. Viva l’amore!