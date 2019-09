Federica Pellegrini conferma la storia con Matteo Giunta: pioggia di like

Federica Pellegrini conferma la storia con Matteo Giunta con una pioggia di like

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, l’amore decolla. I due si sono fatti immortalare assieme sul red carpet della serata “Meravigliosi”, gala dato dalla Federazione Italiana di nuoto. L’appuntamento è servito per festeggiare e omaggiare i successi dei nuotatori azzurri ai Mondiali. Al momento la fuoriclasse piemontese e l’allenatore non hanno confermato il fidanzamento. Almeno non ufficialmente, con una dichiarazione. Tuttavia al tempo dei social qualche like piazzato nel posto giusto può a volte fungere come conferma. E nel caso della Pellegrini, sembra fungere, eccome. Sotto al post Instagram che ha pubblicato ieri, diversi fan le hanno scritto che con Matteo forma una bellissima coppia. E su diversi interventi di questo tipo la Pellegrini ha schiacciato il “Mi piace”. Insomma, il fidanzamento se non è ufficiale, è almeno ufficioso.

Chi è Matteo giunta e in che rapporti è con la fuoriclasse del nuoto italiano

Matteo Giunta è l’allenatore della nuotatrice nonché cugino di Filippo Magnini. I due si sono conosciuti a fondo, professionalmente parlando, allenamento dopo allenamento. In molti però, da diverso tempo, sussurravano che la complicità non fosse solo sportiva. Voci di gossip e nulla più, hanno sempre detto i diretti interessati. Ora però la musica sembra essere del tutto cambiata. Matteo e la Pellegrini fanno coppia: non resta che attendere una dichiarazione ufficiale.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: cosa sappiamo con certezza

Sulla vicenda è bene specificare che attualmente si sa solamente ciò che è visibile dalle foto del gala e ciò che si può vedere su Instagram, ovvero i like lasciati dalla Pellegrini. Due indizi piuttosto forti che spingono a pensare che con ogni probabilità la relazione verrà ufficializzata a breve. D’altra parte è bene parlare di ufficiosità finché i diretti interessati non si esporranno pubblicamente con delle dichiarazioni. Nel frattempo basta il red carpet e Instagram. Il gossip già è volato in alto.