Federica Pellegrini gela Milly Carlucci: “12 anni di trattative, parlo io”

Federica Pellegrini e Milly Carlucci, una trattative lunga 12 anni che finalmente si potrebbe chiudere: stiamo parlando dell”ingaggio della Divina in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle. Dagospia, nei giorni scorsi, ha assicurato che l’ex nuotatrice quest’anno farà parte del popolare talent show del sabato sera di Rai Uno. Sulla questione è intervenuta la diretta interessata a margine del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini, al Teatro Romano di Fiesole.

La campionessa olimpica, raggiunta dai cronisti, si è ritrovata a rispondere alla domanda relativa alla sua presunta partecipazione nel programma delle “Stelle” della rete ammiraglia della Tv di Stato. “Io e Milly ci sentiamo tutti gli anni per questo programma, devo dire che dal 2012, che però per me era una stagione olimpica e quindi rinunciai, ci ha provato un po’ tutti gli anni. Quindi di fatto questa trattativa è aperta da 12 anni, vedremo”. Così la Pellegrini.

La moglie di Matteo Giunta ha aggiunto: “Non dico che non la farò mai nella vita, però in questo momento, ci sono solo molte parole”. Una doccia gelata per Milly Carlucci. O forse no. Tentiamo di parafrasare: la trattativa c’è, ma non è ancora chiusa. Il fatto che però l’ex nuotatrice non abbia smentito categoricamente il suo arruolamento a Ballando con le Stelle è un dettaglio non da poco.

In questi casi, il vip di turno, quando ha già deciso di non prendere parte a un progetto, non si fa alcun problema a spiegare che appunto non farà parte dei giochi. Il tergiversare con mezze frasi è invece solitamente sintomo che qualcosa sta bollendo in pentola, ma che non c’è ancora l’ok definitivo. Oppure che l’ok definitivo già c’è stato ma che non è ancora arrivato il momento di rivelarlo.

Sempre affidandosi alle indiscrezioni lanciate da Dagospia, dovrebbero scendere in pista alla corte di Milly anche Luca Barbareschi, Marina Morgan, Massimiliano Ossini, Nina Zilli ed Enrica Bonaccorti. La Carlucci starebbe poi provando a convincere Melissa Satta a far parte del cast. Il sogno Belen Rodriguez sembrerebbe esser sfumato. La showgirl argentina, che inizialmente sembrava un obbiettivo raggiungibile, sarebbe invece alla fine risultato ‘impossibile’. Nulla da fare pure per avere Chiara Ferragni e Barbara d’Urso.

Federica Pellegrini e la vita dopo il ritiro dal nuoto

Dopo essersi ritirata, la Divina ha deciso di uscire allo scoperto con il suo allenatore Matteo Giunta. La coppia è legata sentimentalmente dal 2019 ed è convolata a nozze il 27 agosto 2022, a Venezia. Un anno e mezzo dopo, il 3 gennaio 2024, Federica e Matteo hanno accolto la loro prima figlia, Matilde.

Per quel che riguarda il suo impegno professionale, il 4 agosto 2021 è stata eletta membro del CIO in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio Olimpico: ricoprirà il ruolo fino al 2028, quando ci saranno i giochi di Los Angeles. Di conseguenza sarà in giunta CONI fino alle Olimpiadi che si svolgeranno nella città statunitense.