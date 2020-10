Federica Pellegrini e Matteo Giunta allo scoperto: i due mano nella mano

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati beccati insieme in atteggiamenti teneri! Il prossimo numero del settimanale Chi, in edicola mercoledì 7 ottobre, mostra in esclusiva le immagini che vedono la nuotatrice mano nella mano con il suo allenatore. Ed ecco che dopo ben tre anni di gossip, sembra proprio arrivare una chiara conferma su questa relazione, mai resa ufficiale. Per la prima volta la Pellegrini e Giunta sono stati beccati in atteggiamenti affettuosi. Queste foto sono state scattate nella città di Roma, dopo una cena romantica in un ristorante stellato, Il Pagliaccio. I due pare abbiano prima trascorso insieme una giornata di allenamenti al Circolo Aniene. Federica e Matteo sarebbero poi rientrati sul posto, per dormire nella foresteria degli atleti. La relazione tra Pellegrini e il suo allenatore, secondo alcuni, sarebbe iniziata ben tre anni fa, nell’anno 2017. La loro amicizia speciale avrebbe poi causato la rottura tra la campionessa di nuoto e il suo ex fidanzato Filippo Magnini, il quale è diventato di recente padre di Mia, con Giorgia Palmas.

Non è di certo la prima volta che si parla della presunta relazione di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Questa volta, il settimanale diretto da Alfonso Signorini sembra dare una chiara conferma su questa love story. C’è chi addirittura è pronto a scommettere che la campionessa di nuoto sia incinta! I due, nelle foto condivise sulla nota rivista, ritraggono Federica e il suo allenato in teneri atteggiamenti. Impossibile non pensare che i due abbiano una storia d’amore. La Pellegrini e Matteo appaiono mano nella mano e abbracciati mentre camminano. Sembra ormai chiaro che i due siano una coppia. Questa potrebbe rappresentare, infatti, la notizia ufficiale sulla loro love story.

Siamo di fronte a una chiara conferma sulla love story di Federica Pellegrini e del suo allenato Matteo Giunta? Pare proprio di sì. Lo scorso anno si parlava di un legame vissuto nell'ombra, che ora potrebbe finalmente uscire allo scoperto.