Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono prossimi al matrimonio. Manca poco ormai e fino a oggi erano stati vaghi su quando sarà il grande giorno. Il settimanale Chi li ha intervistati e saranno protagonisti del numero in edicola domani, parlando di esclusiva sulle nozze, sul luogo e sulla data. In realtà la Divina aveva già svelato in un’altra occasione dove e quando sposerà Matteo, ovvero nello studio di Silvia Toffanin.

L’esclusiva pare essere arrivata già a Verissimo insomma sul periodo e sul luogo: si sposerà a fine agosto a Venezia. Non è detto però che nell’intervista completa non venga svelato il giorno del matrimonio, quindi la data precisa. Per il momento si conosce solo il periodo: fine agosto. E nell’anteprima dell’intervista non c’è traccia del giorno. Si tratta di un’intervista doppia in cui entrambi si racconteranno a pochi mesi dal grande passo.

Federica Pellegrini non è pentita di aver vissuto la storia in segreto, anche se a un certo punto non si è trattato più di un segreto. La nuotatrice ha ammesso che separare il percorso atletico da quello personale è stata la decisione più giusta che potessero prendere. Anche perché nel loro ambiente, ha spiegato, quando c’è una relazione tra allenatore e atleta un po’ destabilizza. All’inizio sono riusciti a tenere segreta la relazione, poi però è diventato il segreto di Pulcinella. Queste le parole di Matteo Giunta, invece: “Noi eravamo già affiatati come allenatore e atleta ed è subentrato questo amore forte, ma la nostra era già una quotidianità condivisa, per me è stato tutto naturale”.

Federica ha ammesso di aver fatto il primo passo, e anche il secondo: “Ci ho messo tanto a farlo ‘smollare'”. Insomma non è stato così semplice conquistarlo, a quanto pare! La proposta di matrimonio è arrivata qualche mese fa e adesso è quasi tutto pronto. La Divina ha raccontato come sarà il matrimonio: si aspetta qualcosa di divertente e spettacolare. 150 invitati, forse anche 160, ha scelto una chiesa che le piace molto e poi ci sarà una bella festa.

Dopo le nozze, Federica Pellegrini e Matteo Giunta penseranno già a un figlio? A quanto pare sì! Non hanno negato di avere questo desiderio. Lui ha commentato così: “Prima c’era la sua carriera, ora si apre un mondo”. La nuotatrice invece ha posto un’unica condizione, che ben presto verrà meno: “Lui non vede l’ora, io gli ho solo messo una condizione, no, fino alle nozze che devo bere”.