Grandi manovre in casa Mediaset in vista della stagione 2022/2023. Tra programmi che verranno archiviati e novità che verranno proposte, torneranno in onda parecchi show già rodati. E al timone delle varie trasmissioni ci sarà qualche cambio di guardia. Sicuramente bisognerà sostituire Nicola Savino a Back to School. Il presentatore e speaker radiofonico migrerà su Tv8, divenendo uno dei volti simbolo dell’emittente in chiaro di Sky. Chi arriverà al suo posto in prima serata su Italia Uno? Dagospia non ha dubbi e con uno ‘spiffero’ a firma dell’esperto di retroscena televisivi Alberto Dandolo assicura che i vertici del Biscione hanno individuato in Federica Panicucci la nuova presentatrice del format.

Dunque si prospetta un doppio impegno per la conduttrice di Cecina? Da un lato proseguirà il suo viaggio a Mattino Cinque e dall’altro ‘presterà’ la propria professionalità a Back to School? Non è detto, spiega sempre Dagospia che non scioglie le riserve circa la conferma della conduttrice nel talk mattutino di Canale Cinque. Altrimenti detto, non è ancora chiaro se la Panicucci sarà di nuovo protagonista del talk assieme a Francesco Vecchi.

Da tempo si mormora che i piani alti di Cologno Monzese abbiano pianificato la fuoriuscita della presentatrice da Mattino Cinque. A fine 2021 si fece largo persino la voce che il talk, dopo la sosta natalizia, avrebbe ripreso con la sola guida del giornalista Vecchi. Naturalmente le cose sono andate in maniera differente, con la Panicucci che è tornata al suo posto. E lo ha fatto in maniera egregia, visti i risultati ottenuti.

Mattino Cinque, lungo tutta la stagione da poco conclusa, ha avuto sempre la meglio, sul fronte ascolti, sulla concorrenza di Rai Uno rappresentata da Storie Italiane di Eleonora Daniele. Spesso il programma si è avvicinato o è andato oltre la soglia del 20% di share, con la formula collaudata dell’alternanza dell’informazione ‘pura’ cronachistica e di quella che si avvale dell’infotainmet.

Canale Cinque è pronto ad azzardare una mini rivoluzione estromettendo la Panicucci dalla mattina dell’ammiraglia Mediaset? C’è chi mormora che, sì, potrebbe esserci un cambio di rotta alla conduzione…