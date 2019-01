Federica Panicucci, ‘travolta’ da Marco Bacini: “A proposito di noi”. La storia d’amore tra i due continua a entusiasmare

Travolti dalla passione: Federica Panicucci e Marco Bacini sono ormai diventati una delle coppie più glamour dello spettacolo del Bel Paese. Un vero e proprio uragano d’amore ha rapito la conduttrice e l’imprenditore che spopolano sui social. Nell’ultimo post Instagram, Federica, scrivendo un dolce “A proposito di noi”, è apparsa al fianco del sempre elegantissimo compagno e della sua Ferrari (Bacini ha il pallino per le auto). Lo scatto ha raccolto una cascata di commenti entusiasti provenienti dal popolo del web che, pian piano, si è affezionato alla coppia, seguendone il percorso sentimentale passo per passo. E a proposito di percorso sentimentale, pare che i due stiano pensando seriamente di convolare a nozze. A Milano si mormora che…

Marco Bacini e Federica Panicucci pronti per le nozze nel 2019? I sussurri dicono che il matrimonio sarà in estate

All’ombra della Madonnina milanese, non si parla altro che delle nozze tra Federica e Marco. A riportare il gossip prima di Capodanno è stato il giornalista Alberto Dandolo, che ha lanciato la news dalle colonne del settimanale Oggi. Gli spifferi sussurrano che i fiori d’arancio potrebbero arrivare molto presto, addirittura già nel 2019, in estate, subito dopo la fine della stagione televisiva. Staremo a vedere. Quel che è certo è che la coppia miete amore in continuazione e non fa nulla per nasconderlo. Ma ciò che colpisce in particolar modo i fan sono i sorrisi e gli occhi inebriati d’amore della Panicucci, che mai si era mostrata così ‘cotta’.

Bacini conquista tutti

Quello con Marco Bacini non sarebbe il primo matrimonio per la conduttrice. Alle spalle ha infatti quello con Mario Fargetta, durato dal 2006 al 2015. Da questa relazione sono nati i figli Sofia e Mattia che, da quanto appreso in questi mesi, hanno instaurato un bellissimo rapporto con il nuovo compagno di mamma Federica. Insomma, Bacini pare saperla lunga su come farsi volere bene proprio da tutti. Chapeau!