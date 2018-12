Federica Panicucci pronta a sposare il fidanzato Marco: matrimonio nel 2019

Federica Panicucci e Marco Bacini stanno ancora insieme: matrimonio all’orizzonte

Federica Panicucci fa sul serio con il fidanzato, l’imprenditore Marco Bacini. I due stanno insieme da un paio d’anni e sono più che mai innamorati e complici. Tanto che la coppia potrebbe convolare a nozze proprio nel 2019. A riportare il gossip è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Sembra che a Milano non si parli d’altro che delle imminenti nozze della conduttrice di Mattino 5. Nozze che potrebbero essere celebrate in estate, subito dopo la fine della stagione televisiva iniziata nel migliore dei modi. Il programma targato Videonews sta riscuotendo grande successo dallo scorso settembre e giornalmente riesce a battere la concorrenza Rai. Un grande risultato per la Panicucci, che per il secondo anno consecutivo è stata chiamata a presentare Capodanno in musica, lo speciale Mediaset per la notte di San Silvestro.

Federica Panicucci è già stata sposata in passato

Quello con Marco Bacini non sarebbe il primo matrimonio per Federica Panicucci. La presentatrice Mediaset è stata sposata con Mario Fargetta dal 2006 al 2015. Da questa unione sono nati due figli, Sofia e Mattia, oggi pre adolescenti. I ragazzi, che sono costantemente seguiti dalla madre nonostante i numerosi impegni di lavoro, hanno instaurato un ottimo rapporto con Marco. Tanto che tutti e tre hanno deciso di trascorrere il Capodanno a Bari, insieme a Federica, dietro le quinte di Capodanno in musica. “Quello per Marco è stato un amore nato pian piano. Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio. Marco non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere“, ha raccontato Federica Panicucci a Verissimo.

Federica Panicucci: chi è il fidanzato Marco Bacini

Marco Bacini ha 42 anni e lavora come imprenditore nel mondo della moda. Ha fondato il brand Rude is cool mentre con Federica Panicucci ha avviato la linea di t-shirt Let’s Bubble. Bacini lavora pure come manager nel mondo dello spettacolo.