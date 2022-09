Federica Panicucci torna in tv: il gesto per Barbara d’Urso

Nella nuova edizione di Mattino 5, in onda su Canale 5, la bionda conduttrice ha avuto un dolce pensiero per la collega di rete

Con l’ultimo gesto a Mattino 5 Federica Panicucci ha smentito per l’ennesima volta le voci di rivalità con Barbara d’Urso. Per anni si è parlato di tensioni e incomprensioni tra le due, che conducono programmi della testata giornalistica Videonews. Con un’intervista di coppia a Verissimo, realizzata un paio d’anni fa prima dello scoppio della pandemia, la Panicucci e Carmelita hanno messo a tacere le malelingue.

Oggi, per fugare ogni tipo di dubbio o incomprensione, Federica Panicucci ci ha tenuto a compiere un gesto di affetto e gentilezza nei confronti della collega più grande. Al termine della prima puntata della nuova edizione di Mattino 5, in onda su Canale 5 lunedì 5 settembre, Federica ha invitato il suo pubblico a non perdere il ritorno di Pomeriggio 5 previsto per lo stesso giorno e ha mandato un grosso in bocca al lupo a Barbarella.

Dunque i problemi del passato sono alle spalle: Federica Panicucci e Barbara d’Urso oggi hanno un ottimo rapporto e sono due colleghe che si stimano a vicenda e si vogliono bene. Anche se, va detto, la conduttrice napoletana non ha menzionato la Panicucci nell’ultima intervista rilasciata al Festival della tv.

Alla domanda sulle colleghe che stima di più Barbara d’Urso ha preferito fare i nomi di Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Milly Carlucci. Nessun riferimento a Federica Panicucci che però ha deciso di “porgere l’altra guancia” e salutare affettuosamente la d’Urso in diretta tv, mostrando così spirito aziendale.

Il ritorno anticipato di Mattino 5 e Pomeriggio 5

Sia Mattino 5 sia Pomeriggio 5 sono iniziati prima quest’anno per via delle elezioni imminenti. Gran parte della prima puntata della trasmissione mattutina è stata dedicata all’informazione politica, con Francesco Vecchi – collega di Federica Panicucci – che ha intervistato Silvio Berlusconi.

Per tornare in video prima del solito Federica Panicucci e Barbara d’Urso hanno terminato prima del previsto le ferie. La Panicucci le ha trascorse col compagno Marco Bacini: prima alle Maldive, poi a Forte dei Marmi. Carmelita ha invece ricaricato le pile nella sua casa di Capalbio, circondata dalle amiche più care come l’assistente Angelica ma pure Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia